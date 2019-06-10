Экономика

Сбербанк информирует о режиме работы офисов в праздничные дни июня

Экономика 10.06.2019 15:03 Реклама
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10.06.2019 15:03


Поволжский банк ПАО Сбербанк информирует о режиме работы офисов в праздничные дни июня:
- 11 июня время работы офисов сокращено на 1 час.
- 12 июня обслуживание клиентов не производится.
- с 13 июня офисы работают в обычном режиме.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться устройствами в круглосуточных зонах самообслуживания, а также интернет-сервисом «Сбербанк Онлайн».        Подробную информацию о режиме работы отделений можно узнать по телефону горячей линии 8-800-555-55-50.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. 

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