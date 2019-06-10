



Поволжский банк ПАО Сбербанк информирует о режиме работы офисов в праздничные дни июня:

- 11 июня время работы офисов сокращено на 1 час.

- 12 июня обслуживание клиентов не производится.

- с 13 июня офисы работают в обычном режиме.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться устройствами в круглосуточных зонах самообслуживания, а также интернет-сервисом «Сбербанк Онлайн». Подробную информацию о режиме работы отделений можно узнать по телефону горячей линии 8-800-555-55-50.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru





ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов.