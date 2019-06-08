В Волгограде ночью сгорел торговый павильон





Пожар произошел минувшей ночью в Ворошиловском районе Волгограда. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Сигнал о возгорании на улице Рабоче-Крестьянской поступил на пульт дежурного в 00:39. Когда на место прибыли расчёты пожарно-спасательной части №20, огонь уже полностью охватил строение площадью 8 квадратных метров. Пожар потушили менее чем за 20 минут. Как стало известно информагентству из неофициальных источников, пожар произошел в торговом павильоне. По данным специалистов, причиной возгорания скорее всего стало короткое замыкание проводки.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдать все правила монтажа и эксплуатации электропроводки и электрооборудования.



