Расследования 06.06.2019 17:01
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06.06.2019 17:01
Ответить в суде за ошибку, стоившую жизни пациенту, предстоит женщине-фельдшеру из Урюпинского района. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 2 статьи 109 УК РФ “Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей”.
По данным следствия, 30 января 2017 года во время осмотра жителя хутора Первомайский Урюпинского района она неправильно оценила результаты электрокардиограммы и диагностировала у пациента “остеохондроз”. От него же и назначила лечение. Однако через несколько часов 42-летний мужчина умер дома от развившейся острой ишемической болезни сердца. Свою вину медик не признает. Расследованием уголовного дела занимались следователи регионального СУ СК. Дело будет рассматриваться в Урюпинском городском суде.
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