Общество 06.06.2019 13:06
7218 4
06.06.2019 13:06
Суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу пациентки стоматологической клиники, которой была оказана некачественная медицинская услуга. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского областного суда.
В Дзержинский районный суд Волгограда обратилась девушка с иском о компенсации морального вреда. Свои требования она мотивировала тем, что в августе 2018 года она заключила договор на оказание платных медицинских услуг с одной из стоматологических клиник Волгограда. Во время операции по удалению зуба ей сломали челюсть, после чего ей пришлось проходить дополнительное лечение. Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований, пояснив, что перед операцией истец была уведомлена о том, что в результате удаления зуба могут возникнуть осложнения.
В рамках рассматриваемого спора судом была назначена судебно-медицинская экспертиза, из заключения которой следует, что между удалением зуба и возникшими непредвиденными осложнениями в виде перелома нижней челюсти имеется причинно-следственная связь.
Суд пришёл к выводу, что истцу была оказана некачественная медицинская помощь, с нарушением общепринятых правил и техник при удалении зуба. Во время операции врачом была применена чрезмерная физическая сила при работе с набором элеваторов, что привело к причинению травмы.
Решением Дзержинского районного суда Волгограда со стоматологической клиники в пользу истца была взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тыс. руб.
Ответчик обжаловал судебное решение, ссылаясь на неверное установление фактических обстоятельств дела. Но Волгоградский областной суд признал доводы жалобы несостоятельными, а выводы суда первой инстанции законными и обоснованными. Решение вступило в законную силу.
Реклама
Популярное по теме
20.05.2019 14:29
29243 23
29.05.2019 10:20
12700 14
В Волгоградской области почти на 2 часа остановились поезда с пассажирами-курортниками06.06.2019 16:07
В Волгограде газовикам запретили присылать письма с угрозами06.06.2019 15:50
Регоператора заставили пересчитать плату за невывоз мусора06.06.2019 14:40
В ЦПКиО Волгограда устанавливают "домики" от солнца06.06.2019 14:24
В Волгограде на «Красном Октябре» из-за жары усилены меры безопасности06.06.2019 13:02
В Волгоградской области сайты о зоновской «романтике» объявили вне закона06.06.2019 12:08
Жители Волгоградской области требуют выгнать «ядовитых» овощеводов из теплиц06.06.2019 11:45
Юные волонтеры и сотрудники ГИБДД провели акцию по пропаганде безопасности дорожного движения в Котельниково06.06.2019 10:35
Верховный суд РФ освободил экс-главу штаба Навального в Волгограде от штрафа за зеленую “Родину-Мать”05.06.2019 17:55
Министр внутренних дел РФ наградил кадетов из Волжского за помощь в задержании грабителя05.06.2019 13:36
В Волгограде готовят четыре пляжа для жителей восьми районов05.06.2019 12:38
Волгоградская облдума свернула обсуждение темы снижения мусорного тарифа05.06.2019 11:34
На севере Волгограда улицу затопила коммунальная река05.06.2019 11:26
В центре Волгограда “Народный контроль” нашел “неизвестную” известную игрушку05.06.2019 08:41
Волгоградская подземка «пришла в себя» после антитеррористических учений04.06.2019 17:44
Реклама