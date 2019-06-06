



Суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу пациентки стоматологической клиники, которой была оказана некачественная медицинская услуга. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

В Дзержинский районный суд Волгограда обратилась девушка с иском о компенсации морального вреда. Свои требования она мотивировала тем, что в августе 2018 года она заключила договор на оказание платных медицинских услуг с одной из стоматологических клиник Волгограда. Во время операции по удалению зуба ей сломали челюсть, после чего ей пришлось проходить дополнительное лечение. Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований, пояснив, что перед операцией истец была уведомлена о том, что в результате удаления зуба могут возникнуть осложнения.

В рамках рассматриваемого спора судом была назначена судебно-медицинская экспертиза, из заключения которой следует, что между удалением зуба и возникшими непредвиденными осложнениями в виде перелома нижней челюсти имеется причинно-следственная связь.

Суд пришёл к выводу, что истцу была оказана некачественная медицинская помощь, с нарушением общепринятых правил и техник при удалении зуба. Во время операции врачом была применена чрезмерная физическая сила при работе с набором элеваторов, что привело к причинению травмы.

Решением Дзержинского районного суда Волгограда со стоматологической клиники в пользу истца была взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тыс. руб.

Ответчик обжаловал судебное решение, ссылаясь на неверное установление фактических обстоятельств дела. Но Волгоградский областной суд признал доводы жалобы несостоятельными, а выводы суда первой инстанции законными и обоснованными. Решение вступило в законную силу.



