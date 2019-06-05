Бывший главный патологоанатом Волгоградской области ответит за громкое дело о смерти роженицы

Расследования 05.06.2019 17:28
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05.06.2019 17:28
Сегодня прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-руководителя “Волгоградского областного патологоанатомического бюро” Вадима Колченко. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Его обвиняют в двух эпизодах получения взятки в крупном размере, организации совершения служебного подлога, в превышении должностных полномочий и мошенничестве с использованием своего служебного положения.
По данным следствия, в конце января 2017 года во время вскрытия тела 28-летней женщины, умершей в послеродовом периоде от бактериально-вирусной инфекции и отека головного мозга, Колченко приказал и.о. заведующего консультативного отделения и врачу-патологоанатому уничтожить вирусологические образцы, взятые из органов умершей.
А, чтобы не ухудшать статистику “материнской смертности”, их заменили на образцы печени больного гепатитом. По бумагам, причина смерти не была связана с беременностью и родами.
Также с февраля 2017 года по май 2018 года Колченко получил от санитаров Красноармейского и Дзержинского отделений взятки. Их сумма составила около 600 тысяч рублей. За эти деньги он не проверял и не наказывал санитаров за то, что они брали деньги с родственников умерших за подготовку тел к погребению.
Есть сведения и о том, что с декабря 2017 года по май 2018 года он похитил более 160 тысяч рублей. Сначала под видом премии он перечислил их девяти подчиненным, а затем забрал под предлогом оплаты хознужд организации.
Двоим его подчиненным инкриминируются служебный подлог и превышение должностных полномочий. Никто из них своей вины не признает.
Оперативное сопровождение расследования вели сотрудники УФСБ России по Волгоградской области, а также УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону.
Расследованием занимались следователи СУ СК России по Волгоградской области.
Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Волгограда.
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