Культура

«Московская весна A Capella»: Волгоградское агентство в третий раз успешно реализовало в столице крупнейший музыкальный проект

Культура 04.06.2019 10:47 Реклама
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04.06.2019 10:47


Призером международного фестиваля акапельного пения «Московская весна A Capella», участниками которого были музыканты из 26 стран мира, стал и коллектив из Волгограда. Фольклорно-этнографический ансамбль «Покров» – обладатель специальной премии на конкурсе «Московская весна  A Cappella», сообщает ИА «Высота 102». Город-герой представляли четыре коллектива. Гран-при конкурса, который прошел с 1 по 12 мая в Москве,  получили артисты из  США и Германии.
Подробности фееричного шоу, зрителями которого стали почти 7,5 миллионов человек, волгоградским журналистам на пресс-конференции рассказали  генеральный директор «Агентства Больших Возможностей» Эдита Новикова и генеральный директор Продюсерского центра Иосифа Пригожина Станислав Калинкин. 
 
Обе компании  третий год подряд отвечают за реализацию масштабного мероприятия, организатором которого выступило  Правительство Москвы в лице Департамента торговли и услуг города Москвы при участии государственного бюджетного учреждения «Московские ярмарки». 
«Наше агентство – генеральный подрядчик этого проекта, — рассказывает Эдита Новикова. – В нашем ведении была организация абсолютно всех творческих и технических процессов этого действа, а также привлечение коллективов. За три года, которые мы проводим это мероприятие, в разы поднялся его уровень и престиж. Участников из разных стран становится все больше – это факт, зрителей тоже (плюс полмиллиона человек за последний год), в жюри все больше профессионалов индустрии мирового уровня. Значит, мы справляемся с поставленной задачей и находимся на правильном пути».
По словам Станислава Калинкина, «Московская весна  A Cappella» — один из самых масштабных  фестивалей в мире. «И его реализовало волгоградское агентство. Мне кажется, это самый лучший заголовок для статьи», — заявил гендиректор  Продюсерского центра Иосифа Пригожина.
По сложившейся традиции местом встречи реализаторов и участников «Московская весна  A Cappella» с волгоградскими СМИ стал загородный клуб «Нефтяник». За пару часов неформального общения у корреспондента «Высоты 102» сложилось стойкое ощущение, что он был живым свидетелем «Московской весны A Cappella» — эмоции очевидцев действа не отпускают до сих пор, и они готовы делиться ими бесконечно. Хотя лучше всяких слов атмосферу фестиваля передали  не слова, а музыка.
 
Колоритный женский ансамбль «Покров» исполнил для представителей СМИ несколько композиций – разумеется, народных  и, разумеется, акапелльно. 
О том, что  «Московская весны A Cappella» — это далеко не только народные песни, журналисты поняли из выступления битбоксера Максима Клочкова. 
 
Можно быть на «Вы» с модными музыкальными веяниями, но  остаться равнодушным, когда на твоих глазах происходит магия звуков, невозможно. На фестивале Максим выступал с дополнительным звуковым оборудованием – устройством с функцией Live Looping (кстати, это новшество на конкурсе в этом году). Девайс  позволяет записывать звуки  и тут же их воспроизводить в режиме реального времени. Талантливый парень виртуозно овладел этой сложной техникой.
Представители масс-медиа Волгограда услышали только несколько композиций конкурсантов. Между тем, всего почти за две недели фестиваля артисты подарили зрителям 1800 часов живого пения.
В  самом сердце Москвы и ее округах за МКАДом было задействовано более полусотни площадок. За организацию четкой, слаженной работы технического персонала, создание комфортных условий для вокалистов и зрителей отвечали «Агентство Больших Возможностей» и Продюсерский центр Иосифа Пригожина. 
 
Конкурсантов можно было застать в самых неожиданных местах  — на выходе из метрополитета, в парках, скверах, центральных улицах столицы и даже на балконах зданий. Каждый участник в день успевал выступить на трех площадках.
 
Художественный руководитель ансамбля «Покров» Виктория Путиловская признается, что  ее поразил высокий уровень подготовки конкурса и отношения организаторов к артистам. «Начиная от решения вопросов с трансферами и проживанием артистов в лучших отелях Москвы, и заканчивая  безупречным оснащением сценических площадок – все было на высоте. За 25 лет своей творческой деятельности мне много довелось работать как на столичных, так и зарубежных площадках, но «Московская весна  A Cappella» вне конкуренции. Все прошло великолепно», —  говорит Виктория Путиловская.
 
Главное впечатление у многих вокалистов от фестиваля  — это выход на сцену парка «Зарядье», декорацией которой стал величественный Московский кремль. 
Генеральный директор «Агентства Больших Возможностей» призналась журналистам, что с первого года проведения фестиваля она мечтала о появлении главной сценической площадки, которая станет венцом всего фестиваля. Сюда каждый конкурсный день по вечерам съезжались  все участники проекта и вместе с членами жюри давали потрясающие гала-концерты.
«У нас получилось построить отличную сцену, которая стала местом притяжения для москвичей и гостей столицы», — говорит Эдита Новикова. В этом году впервые организаторы конкурса решили привлечь на свои центральные  площадки талантливых ведущих, причем не только звезд шоу-бизнеса. 
На фестивале, как отмечают  участники из Волгограда,  им удалось обменяться опытом с крутыми музыкантами с разных уголков земного шара – Германии, Великобритании, Израиля, Китая, Кореи, США, Филиппин и других стран.
 
Источником вдохновения для участников проекта стали члены жюри международного уровня. «Оценивали участников настоящие профессионалы российского и зарубежного вокального искусства — российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш– председатель жюри, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин,  педагог по вокалу, аранжировщик и продюсер Владимир Коробка, продюсер Мишель Вейр, музыканты  Андреа Фигало и  Матиас Бэккер, композитор Дармон Мидер, аранжировщик Шамс Ахмед, популярные исполнители Валерия, Юлия Волкова, Варвара, Леонид Овруцкий, Стас Пьеха, Егор Крид, солист Мариинского театра  Василий Герелло, журналист Юрий Костин. А также мировая «звезда» - хоровой директор и аранжировщик Марк Де-Лиссер. Все они  - профессионалы музыкальной индустрии, некоторые выступали судьями на «Евровидении» или сотрудничали с такими мировыми звездами, как Мадонна», - отметил генеральный директор Продюсерского центра Иосифа Пригожина Станислав Калинкин. 
 
В завершение пресс-конференции у журналистов остался один вопрос. Чем удивит зрителей «Московская весна  A Cappella» в 2020 году?.. Эдита Новикова поделилась заветным желанием.
«Наш фестиваль набрал обороты всего за три года своего существования. Но расти и развиваться есть куда, поэтому  уверена, что в следующем году будет много интересного. Хочется, чтобы мы удивили, наконец, аудиторию российскими коллективами, которые дадут фору иностранным коллегам. Мне кажется, это самая главная задача. Наш конкурс вне политики, а доказать свою состоятельность участники фестиваля могут исключительно собственным талантом», - заключила генеральный директор «Агентства Больших Возможностей».

Фото предоставлено «Агентством Больших Возможностей».


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