Наталья Шабунина рассказала о новом вкладе с доходом до 9%

Экономика 03.06.2019 11:08 Реклама
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03.06.2019 11:08
На днях банк «Возрождение, один из старейших банков Волгограда, входящий в крупнейшую финансовую группу ВТБ, запустил новый комплексный вклад «Надежная защита» с доходом до 9% годовых. Как рассказали в Банке, оформление депозита возможно при размещении в «Возрождении» средств в накопительное страхование жизни.
Вклад открывается в рублях, минимальная сумма вложения составляет 100 тыс. рублей. Единственное требование – сумма вклада не должна превышать пятикратный размер суммы страхового взноса по программе накопительного страхования жизни. На выбор клиента предлагается срок размещения в 181 или 367 дней. При открытии вклада на полгода эффективная ставка с учетом капитализации составит 8,81% годовых, на год — 9%. При этом проценты выплачиваются ежемесячно. Такой привлекательный доход не предусматривает пополнение и частичное снятие средств.
В настоящее время клиентам Банка доступны совместные программы накопительного страхования с компаниями «ВСК-Линия жизни», «МАКС-Жизнь» и «СК «Ренессанс Жизнь».
Банк «Возрождение» работает в Волгоградской области более 24 лет. Филиал представлен в регионе сетью дополнительных офисов, три из которых расположены в г. Волгограде, два – в г. Волжском. В 2018 году банк «Возрождение» вошел в финансовую группу ВТБ, которая объединяет более 20 организаций финансового сектора, крупнейшим акционером является государство в лице Росимущества. В результате объединенная с ВТБ банкоматная сеть «Возрождения» насчитывает порядка 300 устройств. На сегодняшний день клиентами «Возрождения» в Волгоградской области являются более 170 тысяч частных лиц и более 2 тысячи компаний, у большинства из которых в Банке размещены зарплатные проекты.
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