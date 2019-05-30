Волгоградский «Красный Октябрь» устраивает незабываемое лето для детей сотрудников

Экономика 30.05.2019 17:31
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30.05.2019 17:31
110 путевок в летний оздоровительный лагерь, расположенный в Дубовском районе Волгоградской области, сегодня вручены сотрудникам металлургического комбината «Красный Октябрь», сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы предприятия, 90% стоимости путевки оплачивает комбинат. Многодетные и неполные семьи полностью освобождены от платы. Всего в этом году в лагере отдохнут 110 школьников из семей металлургов. Новое руководство «Красного Октября» также готово реализовать идею открытия собственного заводского лагеря. «Он будет работать круглый год, на его базе будет все необходимое для отдыха, профилактических лечебных мероприятий, учебы и полноценного развития школьников. Кроме того, этим летом предприятие примет на подработку 60 старшеклассников. Около 25 студентов вузов и ссузов пройдут на «Красном Октябре» производственную практику. Надеюсь, что многие дети также попробуют свои силы на нашем предприятии, а позже пополнят ряды металлургов и станут продолжателями заводских династий «Красного Октября», - рассказал ИА «Высота 102» исполнительный директор предприятия Александр Сиваков.
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