Сбербанк и Яндекс.Маркет проанализировали расходы россиян в майские праздники

Экономика 30.05.2019 16:22
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30.05.2019 16:22
Сбербанк и Яндекс.Маркет изучили спрос и траты россиян в майские праздники. Расходы с 1 по 9 мая, по оценке аналитиков проекта «СберДанные» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных), составили 693,8 млрд руб.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, по сравнению с тем же периодом 2018 года, когда выходные не были такими длинными, они увеличились в реальном выражении на 9%.
Наибольший всплеск расходов 1–9 мая 2019 г. по сравнению с сопоставимым периодом апреля наблюдался в категории магазинов беспошлинной торговли — сразу +46%. Средний чек здесь превысил 3000 руб.
Еще один признак активных путешествий — россияне заметно больше пользовались платными дорогами. Величина уплаченных пошлин в начале мая возросла на 22% по сравнению с апрелем.
Данные сервиса для выбора товаров Яндекс.Маркет указывают, что на майских праздниках увеличился спрос на товары для дачи, мебель, автотовары, отмечено утроение запросов на семена. В преддверии 9 мая на 34% чаще искали флаги и гербы. Распродажи несезонных товаров могли способствовать тому, что второй по популярности категорией стали цепи противоскольжения. Спрос на них вырос почти в 2 раза, а цена популярных предложений в среднем уменьшилась на 27%.
Поиск дачных товаров потребители активно вели на мобильной версии сайта, отметили аналитики Яндекс.Маркета. Интерес пользователей смартфонов к этой категории вырос на 19%.
Тенденция «майских расходов» — крупные, по сравнению с прошлогодними праздниками, траты. В лидерах по приросту — Республика Тыва. Жители региона тратили в среднем 2556 руб. в день (на 21,2% больше, чем в 2018 г.). Средние траты по стране — 2704 руб. в день. В Москве сумма расходов оказалось одной из самых высоких — 3806 руб. в день, что на 5,4% больше, чем в 2018 году.
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