Экология

Проблемный по экологии поселок Светлый Яр под Волгоградом возьмут в «кольцо»

Экология 29.05.2019 13:46
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29.05.2019 13:46


Рабочий поселок Светлый Яр в Волгоградской области планируют отсечь от промышленной зоны новыми лесополосами. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе администрации региона, такие меры будут приняты для решения экологических проблем в районе, на которые в многочисленном количестве жалуются местные жители. На основе их обращений подготовлена отдельная государственная экологическая программа по Светлоярскому району. Как сообщил сегодня губернатор Андрей Бочаров в ходе визита в район, программа предусматривает системный подход к решению экологических проблем на данной территории. В их числе ликвидация несанкционированных свалок, создание лесополос, точечная работа по каждому промышленному объекту и др.
По словам специалистов, целый ряд прудов-накопителей в Светлоярском районе были построены в 50-60 годы, когда на территории региона строился Сталинградский нефтеперерабатывающий завод и большое химическое производство, отходы с которых размещались в Светлоярском районе. Экологи считают, что у жителей района есть основания для беспокойства, потому что здесь большое количество предприятий, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
Проблема обострилась после переезда Кировский свалки в Светлоярский район на пруд-накопитель синтетических жирных кислот. Объект давно не использовался по назначению и представлял опасность: соли тяжелых металлов, отходы нефтепродуктов, гальванических производств, сульфаты натрия при высыхании разносились ветром на значительные расстояния, что негативно влияло на окружающую среду. Чтобы остановить процесс и улучшить экологическую ситуацию, было принято решение о ликвидации объекта по технологии, разработанной волгоградскими учеными.
По мнению главы региона, на начальном этапе была проведена недостаточная работа со стороны ответственных лиц по разъяснению местным жителям особенностей проекта, что послужило основанием для различных домыслов. "Важно, чтобы пруд в дальнейшем не использовался в качестве несанкционированной свалки, для этого необходимо выровнять территорию и провести рекультивацию", - заявил губернатор.
Планируется очистить Светлоярский район от крупных несанкционированных свалок и утилизировать мусор, до конца заполнив чашу пруда-накопителя свалочными массами и сорбентами для последующей рекультивации территории. На финальном этапе — до высадки трав и кустарников — поверхность закроют грунтом, который будут добывать при экологической расчистке пруда Плотинка и озера Цаца. Донные отложения послужат дополнительным изоляционным слоем.
Для улучшения экологической ситуации в районе также запланирована реконструкция защитной лесной полосы протяженностью 13 километров вдоль федеральной трассы "Волгоград-Элиста", а также создание 8 гектаров защитных лесных насаждений на территории между прудом Плотинка и бывшим заводом БВК — это позволит защитить райцентр от негативного воздействия загрязняющих веществ.
Кроме того, предстоит разработать систему сводных расчетов о выбросах предприятий и транспорта в окрестностях южного промузла Волгограда. В текущем году автоматическими средствами измерения будет дооснащен стационарный пост в поселке Светлый Яр, что позволит регулярно получать достоверную информацию о наличии загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и оперативно реагировать на нарушения. 

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