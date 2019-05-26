Десять пострадавших в ДТП на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" доставили в больницу Камышина (ФОТОРЕПОРТАЖ))
Происшествия 25.05.2019 21:02
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25.05.2019 21:02
Пострадавших в аварии, произошедшей на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград", доставили в центральную городскую больницу Камышина. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в медучреждении. По предварительным данным, на федеральной трассе сегодня вечером столкнулись микроавтобус и грузовик. Это произошло в Красноармейском районе Саратовской области. Всего в больницу госпитализировали 10 человек.
Как сообщили информагентству в ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области, авария произошла около 15:30 на 426 километре трассы у села Каменка. На данный момент известно, что 42-летний водитель микроавтобуса “Peugeot”, при обгоне, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик “Volvo” с полуприцепом. В результате столкновения микроавтобус перевернулся. В больницу доставили 10 человек - 9 из них с травмами госпитализированы. В салоне “Peugeot” находились 13 человек. Микроавтобус выполнял заказной рейс и ехал из Оренбурга в Махачкалу.
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