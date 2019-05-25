Два человека пострадали в аварии у АЗС в Волгограде

Происшествия 25.05.2019 10:26
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25.05.2019 10:26
Водитель и пассажир легкового автомобиля пострадали в аварии, произошедшей в Тракторозаводском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне днем около половины второго у автозаправочной станции, находящейся по адресу улица 3-я Продольная 1“а” “ВАЗ” седьмой модели врезался в грузовик с полуприцепом. По словам очевидцев, это был бензовоз. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что 32-летний водитель “семерки” потерял управление автомобилем. При столкновении травмы получил сам автолюбитель и его 69-летняя пассажирка. Пострадавшие госпитализированы.
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