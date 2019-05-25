В Волгоградской области посетитель сломал руку продавщице алкомагазина





Напомним, накануне в Волгоградской области в связи с выпускными вечерами была запрещена торговля спиртным. Вероятно, невозможность приобрести горячительного и стала причиной вспышки агрессии мужчины.

Конфликт в магазине во Фролово обернулся больничным для продавщицы и может закончиться уголовным делом для вспыльчивого посетителя. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в управлении Росгвардии по Волгоградской области, по предварительным данным, накануне мужчина устроил скандал у магазина алкогольных напитков. Затем он вошел в помещение и ударил разводным ключом продавщицу по руке. Силы удара хватило, чтобы сломать женщине руку. После этого хулиган сбежал. Правда, далеко уйти он не успел. Сотрудники вневедомственной охраны сержанты Денис Попов и Александр Казаков получили сигнал о ЧП. По горячим следам они задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний местный безработный. Буяна передали полицейским. Теперь ему предстоит ответить за свой поступок.