В Волгоградской области посетитель сломал руку продавщице алкомагазина

Происшествия 24.05.2019 19:24
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24.05.2019 19:24
Конфликт в магазине во Фролово обернулся больничным для продавщицы и может закончиться уголовным делом для вспыльчивого посетителя. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в управлении Росгвардии по Волгоградской области, по предварительным данным, накануне мужчина устроил скандал у магазина алкогольных напитков. Затем он вошел в помещение и ударил разводным ключом продавщицу по руке. Силы удара хватило, чтобы сломать женщине руку. После этого хулиган сбежал. Правда, далеко уйти он не успел. Сотрудники вневедомственной охраны сержанты Денис Попов и Александр Казаков получили сигнал о ЧП. По горячим следам они задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний местный безработный. Буяна передали полицейским. Теперь ему предстоит ответить за свой поступок.
Напомним, накануне в Волгоградской области в связи с выпускными вечерами была запрещена торговля спиртным. Вероятно, невозможность приобрести горячительного и стала причиной вспышки агрессии мужчины.
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