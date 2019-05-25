Происшествия

В Волгоградской области посетитель сломал руку продавщице алкомагазина

Происшествия 24.05.2019 19:24
937 0
24.05.2019 19:24


Конфликт в магазине во Фролово обернулся больничным для продавщицы и может закончиться уголовным делом для вспыльчивого посетителя. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в  управлении Росгвардии по Волгоградской области, по предварительным данным, накануне мужчина устроил скандал у магазина алкогольных напитков. Затем он вошел в помещение и ударил  разводным ключом  продавщицу по руке. Силы удара хватило, чтобы сломать женщине руку. После этого хулиган сбежал. Правда, далеко уйти он не успел. Сотрудники вневедомственной охраны сержанты Денис Попов и Александр Казаков получили сигнал о ЧП. По горячим следам они задержали  злоумышленника. Им оказался 33-летний местный безработный. Буяна передали полицейским. Теперь ему предстоит ответить за свой поступок.
Напомним, накануне в Волгоградской области в связи с выпускными вечерами была запрещена торговля спиртным. Вероятно, невозможность приобрести горячительного и стала причиной вспышки агрессии мужчины. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Ирригаторы полости рта. Проконсультируйтесь со специалистом.
Популярное по теме
МВД: все сообщения о минировании ТРЦ в Волгограде оказались ложными
07.05.2019 17:29
12115 1
В Волгограде столкнулись маршрутка и "Яндекс Такси" , есть пострадавшие
03.05.2019 18:03
12233 0
В Волгограде сгорел рейсовый автобус (ВИДЕО)
15.05.2019 18:35
20959 16
Происшествия
24.05.2019 16:40
Происшествия 24.05.2019 16:40
8887 17 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.05.2019 14:12
Происшествия 24.05.2019 14:12
710 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.05.2019 13:06
Происшествия 23.05.2019 13:06
963 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.05.2019 09:48
Происшествия 23.05.2019 09:48
8580 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.05.2019 09:41
Происшествия 23.05.2019 09:41
281 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.05.2019 16:59
Происшествия 22.05.2019 16:59
5653 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.05.2019 11:49
Происшествия 22.05.2019 11:49
5199 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.05.2019 10:53
Происшествия 22.05.2019 10:53
2438 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.05.2019 10:37
Происшествия 22.05.2019 10:37
1761 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.05.2019 19:44
Происшествия 21.05.2019 19:44
1298 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.05.2019 18:17
Происшествия 21.05.2019 18:17
2366 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.05.2019 16:56
Происшествия 21.05.2019 16:56
2137 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.05.2019 15:12
Происшествия 21.05.2019 15:12
991 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.05.2019 11:40
Происшествия 21.05.2019 11:40
6919 22 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.05.2019 10:46
Происшествия 21.05.2019 10:46
1466 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:30
Глава спорткомитета Волгоградской области - чемпион по доходамСмотреть фотографии
20:29
«Высота 102»ТВ: Силовики пролили свет на историю с покушением на губернатора Волгоградской области Смотреть фотографииCмотреть видео
19:24
В Волгоградской области посетитель сломал руку продавщице алкомагазинаСмотреть фотографии
17:47
Суд заставил частную фирму ЖКХ вернуть городу Волгоградской области недвижимость и техникуСмотреть фотографии
16:43
На фонтане «Искусство» в Волгограде устанавливают 14 мощных насосовСмотреть фотографии
16:40
Роковое число: в Волгограде в ДТП снова пострадали пассажиры нелегальной маршрутки (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
16:07
Посадивший экс-мэра Волгограда и генерала МВД следователь Никандров вышел из колонииСмотреть фотографии
15:44
«Денежки пошли»: Волгоградская область получила аванс на переселение из аварийного жильяСмотреть фотографии
15:36
В Советском районе Волгограда место взорванного дома застилают газономСмотреть фотографии
15:23
Вице-губернатор Волгоградской области отдаст часть зарплаты государствуСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде появился первый дом образцового содержанияСмотреть фотографии
14:47
В суде мэрии Волгограда не удалось отказаться от "ливневок"Смотреть фотографии
14:07
МегаФон – лидер по числу базовых станций LTE в РоссииСмотреть фотографии
14:06
В Волгограде УК и прокуратура объявили войну установленным под покровом ночи киоскамСмотреть фотографии
13:48
Распылитель химикатов в Волгоградской области идет под суд за махинацииСмотреть фотографии
12:20
Главный единоросс Волгоградской области рассказал, кто будет плакать после праймеризСмотреть фотографии
11:59
Юные волгоградские шахматисты – снова первыеСмотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области поймали похитителя фронтовых медалейСмотреть фотографии
11:07
Организатора покушения на жизнь волгоградского губернатора этапируют из Москвы в Волгоград Смотреть фотографииCмотреть видео
10:34
В ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго прошло ежегодное выездное совещание главных инженеров бизнес-сектора «Электроэнергетика» ПАО «ЛУКОЙЛ»Смотреть фотографии
10:01
В Волгограде на острове Сарпинском вредители атаковали 104,9 га насаждений ясеняСмотреть фотографии
21:56
Депутат-"жириновец" от Свердловской области шокировал Госдуму фейковым заявлением о Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:30
СК РФ: в Москве задержан организатор покушения на жизнь губернатора Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:09
«Высота 102»ТВ: Крупное волгоградское предприятие лихорадит из-за «серых» зарплат Смотреть фотографииCмотреть видео
16:32
Житель Волгоградской области порезал колеса 7 машин в автопарке бывшего начальникаСмотреть фотографии
16:23
«Коси-ка сено сам»: Центр Волгограда превращается в джунгли Смотреть фотографии
15:06
Россельхозбанк предлагает жителям Волгограда монеты к окончанию учебного годаСмотреть фотографии
14:47
В Волгоградской области по районам распределили "дорожные" миллионыСмотреть фотографии
14:31
Волгоград по ночам загромождают «левые» киоскиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
В Волгограде прокуратура просит 19 лет колонии для обвиняемого в подстрекательстве к заказному убийству бизнесменаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 