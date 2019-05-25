Аналитика

«Высота 102»ТВ: Силовики пролили свет на историю с покушением на губернатора Волгоградской области

Аналитика 24.05.2019 20:29
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24.05.2019 20:29



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: силовики пролили свет на историю с покушением на губернатора, тревожная ситуация в Волго-Ахтубинской пойме, новый сквер на месте взорванного дома, «единороссы» побьются за право претендовать на депутатские мандаты и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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