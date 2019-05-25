





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: силовики пролили свет на историю с покушением на губернатора, тревожная ситуация в Волго-Ахтубинской пойме, новый сквер на месте взорванного дома, «единороссы» побьются за право претендовать на депутатские мандаты и другие темы дня.





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