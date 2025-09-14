Общество

«Не стоит искать волшебной таблетки»: врач рассказала, как волгоградцам пережить сильные магнитные бури

При появлении расписания магнитных бурь многие волгоградцы хватаются за голову, предвкушая сильную головную боль и состояние «невесомости». Но правда ли, что магнитные возмущения могут так сильно подпортить жизнь человека? Или ощущение «отжима в стиральной машине» становится итогом тревожных предвкушений дня Х? Эти вопросы корреспонденты ИА «Высота102» задали профессору кафедры внутренних болезней ВолгГМУ, терапевту Марии Деревянченко.

Чаще всего в дни магнитных бурь зависимые от погоды горожане жалуются на сильные головные боли, буквально прибивающую к кровати слабость и неспособность собраться с мыслями, несмотря на горящие сроки и строгий взгляд начальника.

- Влияние геомагнитных возмущений на здоровье человека по-прежнему остается дискуссионным вопросом. Доказательной базы здесь в принципе нет, а все исследования по этой теме носят наблюдательный и статистический характер. Тем не менее, официальная медицина признает существование метеозависимости и метеочувствительности не как самостоятельного диагноза, а как фактора, который может усугубить хронические заболевания, - комментирует участник научно-популярного проекта «ФактЧек: Здоровье без Мифов». – Чаще всего к врачу общей практики такие пациенты обращаются с жалобами на общую слабость и разбитость, снижение работоспособности, головные боли и головокружения вплоть до шаткости походки, бессонницу или, напротив, сонливость. Метеочувствительных людей могут также беспокоить боли в суставах и мышцах, повышенная тревожность, резкие перепады настроения и обострение хронических болезней.


Людей из группы риска, казалось бы, не так много. Но… Кроме пожилых горожан, пациентов с нарушениями в работе сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, влияние магнитных бурь во всей красе могут ощутить волгоградцы, живущие в постоянном стрессе и переутомлении.

- Как врач-терапевт, я бы выделила несколько механизмов влияния геомагнитных возмущений на состояние человека. Во-первых, это изменение вязкости крови. Предполагается, что магнитные бури могут повышать агрегацию тромбоцитов, то есть приводить к их склеиванию, а, значит, делать кровь более густой. Это в свою очередь повышает риски тромбообразования, - комментирует Мария Деревянченко. – Второй механизм связан со сбоями биологических ритмов. При нарушениях выработки мелатонина пациенты могут жаловаться на плохой сон. И это, безусловно, приводит к ухудшению их самочувствия.

Магнитные бури, которых некоторые метеозависимые ждут едва ли не с содроганием сердца, способны спровоцировать и спазм сосудов. Впрочем, повышенное давление в эти дни в большинстве случаев грозит только тем, кто склонен к его скачкам и в любое другое время.

- Еще одним механизмом влияния я бы назвала гипоксию, то есть дефицит кислорода. Из-за изменения в кровотоке ткани могут получать меньше кислорода. Отсюда у пациентов возникают жалобы на слабость, головокружение и на сонливость, - объясняет профессор кафедры внутренних болезней ВолгГМУ.

Ответ на извечный русский вопрос «Что делать?» у волгоградского терапевта максимально прост – жить и не зацикливаться на конкретных датах. По мнению Марии Деревянченко, нередко тревожные ожидания дня, когда все буквально валится из рук, могут стать едва ли не основной причиной недомогания.

- В этом случае мы можем столкнуться с эффектом ноцебо, когда пациент думает: «Все. Завтра мне будет очень плохо!». И само это ожидание вызывает изменение физиологических особенностей в организме, которое рискует оказаться сильнее самого воздействия магнитных бурь, - заключает врач. – Метеочувствительным горожанам в такие дни стоит беречь себя, переходить на более щадящий ритм жизни, избегая повышенных физических и эмоциональных нагрузок. Важно соблюдать питьевой режим, так как достаточное количество воды помогает организму поддерживать нормальную вязкость крови. Чего бы я не советовала делать, так это снимать стресс алкоголем, кофеином и тяжелой пищей, тем самым увеличивая нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Магнитные бури – это не причина для паники, а дополнительный контролируемый фактор стресса для организма. Не стоит искать волшебную таблетку от метеозависимости. Нужно не выживать, а просто жить и продолжать назначенное врачом лечение.

Фото Геннадия Гуляева

