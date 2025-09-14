Председатель Избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин подвел краткие предварительные итоги голосования:
Проведение голосования на местных выборах обеспечивали 870 членов 109 участковых избирательных комиссий.
По состоянию на 18 часов 14 сентября явка избирателей составила 34,17%. При этом в 19 поселениях в голосовании приняли участие более 50% избирателей.
Окончательные данные по явке станут известны вместе с предварительными итогами голосования.
Голосование на местных выборах в Волгоградской области прошло спокойно, с соблюдением принципов открытости и прозрачности избирательного процесса – на избирательных участках работали наблюдатели от политических партий и кандидатов, Общественной палаты Волгоградской области, аккредитованные представители СМИ.
Все помещения для голосования были оборудованы камерами видеофиксации.
На избирательных участках царила теплая, доброжелательная атмосфера, которую помогали создавать местные творческие коллективы.
