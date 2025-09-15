Телеком

«Ростелеком» организовал обучение юных волгоградцев правилам цифровой грамотности

«Ростелеком» организовал цикл занятий по правилам безопасного поведения в интернете для учеников технопарка «Кванториум Политех» и центра образования «IT-куб» в Волгограде. Эксперт «Ростелекома» на конкретных примерах рассказал о рисках, возникающих при легкомысленном отношении к публикации личных данных, переходу по сомнительным ссылкам, общении с незнакомцами в сети. В уроках приняли участие более 100 школьников 5-7 классов волгоградских школ.
Светлана Бибик, директор ГБУ ДО «Детский технопарк "Кванториум"»:
– Для детей начало учебного года – активное включение в образовательный процесс, общение с одноклассниками, времена новых открытий. К примеру, ребенка заинтересовала какая-то новая тема на уроке. Он ищет больше информации в интернете. Жажда знаний прекрасна, но в виртуальном пространстве без осторожности эта благородная цель может превратиться в «злую шутку». Приглашая на уроки представителей компаний-партнеров, стоящих на страже кибербезопасности, мы убедительно доказываем нашим юным исследователям, что цифровая грамотность при использовании интернета необходима. 
Сценарии занятий провайдера строились на методических материалах, которые «Ростелеком», как один из основателей Альянса по защите детей в цифровой среде, разрабатывает и выкладывает в открытый доступ на собственном сайте. Часть занятий проходила в форме интеллектуальной игры, в ходе которой ребята усвоили знания о безопасном серфинге в сети, составлении надежных паролей и цифровом этикете. Для наглядной демонстрации фактов виртуального мошенничества эксперт использовал реальные истории из книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир». Понять, как противостоять кибербуллингу, ребятам помог видеоурок из серии роликов DigitaLogia – совместного онлайн-проекта «Ростелекома» и сети детских технопарков «Кванториум».
Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»:
– Не стоит забывать, что осознанное использование интернета — это не только про цифровое образование детей, но и про грамотность родителей. Да, современные дети легко ориентируются в диджитал-среде, быстро осваивают гаджеты, общаются с нейросетью на «ты». Однако, имея уверенные пользовательские навыки, ребенок все же остается ребенком. 
«Ростелеком» восемь лет подряд выступает партером детского технопарка «Кванториум» в Волгограде. Подробную информацию о социальной политике компании можно получить на официальном сайте.
Фото: «Ростелеком»
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneTSURxpbwe

