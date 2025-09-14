Общество

«Люди приходят с телефонами за 120 тысяч»: эксперт о повышении цен в волгоградских автошколах

14.09.2025 18:03
14.09.2025


На уходящей неделе в России вновь заговорили о резком повышении цен на обучение в автошколах. По данным Росстата, за последние семь месяцев стоимость услуг повысилась на 20,7% и составила около 42 тысяч рублей. Действительно ли тарифы на обучение взлетели вверх настолько стремительно? И к чему готовиться волгоградцам, решившим получить права? Об этом корреспонденты ИА «Высота102» спросили у главного эксперта Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александра Лыткина.

По информации аналитиков, с января по июль 2025-го обучение стоило в среднем 42.879 рублей, тогда как год назад за него платили 35.682 рубля. Больнее всего получение прав ударило по карману жителей Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов. Здесь за теоретическую и практическую подготовку с курсантов просили около 60-65 тысяч рублей. В Северо-Кавказском и Приволжском округах, напротив, зафиксировали самые гуманные расценки. Три месяца занятий с инструкторами будущим водителям обходились в среднем от 16 до 24 тысяч рублей.

Новость о растущих ценниках в автошколах Александр Лыткин считает излишне эмоциональной. По его словам, уже долгое время многие образовательные учреждения стараются не вносить коррективы в устоявшиеся прайсы.

- Вы прекрасно понимаете, что автошколы не могут находиться вне рыночных экономических реалий. Материально-техническая база в последнее время подорожала в разы. За деньги, которых раньше хватило бы на немецкий или японский премиум-класс, сегодня выбирают куда более скромные модели, - рассуждает специалист. – Дорожает и топливо. Мы проводили исследование по рынку в целом и выяснили, что еще десять лет назад обучение на категорию В должно было стоить от 45 до 50 тысяч в зависимости от региона – по тем деньгам и тем ценам. Но предприниматели проходили по краю и старались сохранять прежние расценки. Сейчас же, как правило, цены застыли на отметке в 50 тысяч рублей. Так что заявления о резком подорожании лично мне кажутся обычным нагнетанием. Никакого коллапса не произошло! Система не обрушилась, а адаптировалась под новые реалии.


К тому, что из-за роста цен на обучение водительское удостоверение рискует стать едва ли не привилегией, эксперт также относится со скепсисом.

- Люди приходят на обучение с телефонами за 120 тысяч рублей. И некоторые меняют их едва ли не каждый год. А это водительское удостоверение, которое человек фактически получает навсегда, - рассуждает Александр Лыткин. – Если говорить серьезно, то в России самое дешевое образование по получению водительского удостоверения во всем мире. В Европе оно, к примеру, стоит 5 тысяч евро, а каждый экзамен – по 500 евро!


После публикации аналитики Росстата некоторые специалисты предложили сохранить прежние цены за счет обучения школьников Правилам дорожного движения. Однако в такой перспективе Александр Лыткин видит сплошные минусы.

- Знаете, как это называется? Смешение сладкого с кислым. В этой ситуации у многих людей срабатывает некий триггер. Раньше было дешевле, а теперь – дороже. Это плохо. Если моего сыночка смогут обучить Правилам дорожного движения в школе – это хорошо. Значит, такая идея нам однозначно подходит. Но это мнение, абсолютно оторванное от реальности. Обучение на водительское удостоверение – это профессиональное обучение. Человек с правами имеет возможность работать по найму. Какие школьники? – задается вопрос главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. – Кто будет им преподавать? Откуда взять столько специалистов по ПДД? Разве наши педагогические вузы готовят такие кадры? По этому же принципу со школьных лет можно начинать и обучение летчиков. Сначала они выучат все летные правила, а после приедут на аэродром и сразу же полетят. На мой взгляд, подобное упрощение не приведет ни к чему хорошему. Эту историю мы уже проходили в 90-е годы, когда курсанты, якобы прошедшие обучение экстерном, безо всяких подтверждающих документов допускались к экзаменам. Ошибки проанализированы и исправлены. Зачем возвращаться к ним вновь?

О том, что автошколы работают по новым тарифам, корреспонденты ИА «Высота102» сообщали еще год назад. В ответ на наши вопросы специалисты едва ли не в один голос заявляли, что за попыткой экономии и мнимой выгоды для клиентов стоит главное упущение – сокращение практических занятий. Подробнее – в материале ИА «Высота102».

Фото Павла Мирошкина

