Экономика

Сбербанк запускает «СберРешения» — онлайн-сервисы для финансового и HR-аутсорсинга

Экономика 24.05.2019 11:08 Реклама
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24.05.2019 11:08


Сбербанк запускает «СберРешения» — линейку инструментов  эффективного аутсорсинга бизнес-процессов. В нее входят решения для финансового, HR, операционного (бэк-офис), юридического аутсорсинга и онлайн-сервисы (бухгалтерия, кадровый учет и другие), которыми смогут пользоваться клиенты не только Сбербанка, но и других банков. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.
Сервисы будут интегрированы в продукты экосистемы Группы Сбербанк. Они позволят предлагать клиентам таргетированные решения, а также упростят и ускорят проведение операций. Сервисы созданы на базе компании «Интеркомп» — одного из российских лидеров в области аутсорсинга бизнес-процессов. 
В компании принято решение о ребрендинге «Интеркомпа». Изменения коснутся как визуальных составляющих бренда, так и стратегии компании. Бренд «СберРешения» был выбран для отражения комплексного подходак решению задач клиента.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Новая линейка «СберРешения» — это продолжение нашей работы по максимальной автоматизации бизнес-процессов клиентов. Мы экономим главный ресурс наших клиентов — их время, поэтому кнам обращаются как небольшие предприятия, так и крупнейшие корпорации».
Наталья Подвойская, СЕО «Интеркомп»:
«Экспертиза, накопленный опыт в области аутсорсинга бизнес-процессов и наша синергия с Группой Сбербанк помогут компании запустить новые технологические продукты, развивать новые сегменты и постоянно улучшать качество обслуживания».
В настоящее время услуги компании«СберРешения» можно купить на сайте Сбербанка: для малого и микробизнеса и других сегментов бизнеса. В ближайшее время доступ к этим продуктам появится в интернет-банке для предпринимателей «Сбербанк Бизнес Онлайн».
ГК «Интеркомп» создана в 1994 году. Она стала первым российским предприятием, предложившим услуги финансового и кадрового аутсорсинга. В «Интеркомпе» обслуживается более 1000 компаний, включая крупнейшие глобальные корпорации, работающие в странах СНГ.

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