В Волгограде предлагают построить дома и офисы на Волге

В Волгограде предлагают построить офисы, кафе, дома и гостинице прямо на Волге. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Центр «ВЯЗ», архитекторы этого центра считают, что в нашем регионе нужно строить хаусботы - дома на воде без мотора.

- Эта инновационная форма жизни и отдыха предлагает новые сценарии использования Волги: хаусботы могут стать офисами с видом на Волгу, плавучими кафе, галереями или даже гостиницами. Это позволит повысить туристическую привлекательность города и откроет для жителей новые решения и возможности, - считают архитекторы Центра «ВЯЗ».





В настоящее время концепция развития протяженной береговой линии находится в стадии разработки и обсуждения. Упор предлагается сделать на развитие речного транспорта, создать в городе удобную сеть причалов, доступных для горожан. Это позволит создать новые водные маршруты в дополнение к наземным.

- Речные причалы могут стать не просто точками посадки-высадки пассажиров, а настоящими пространствами притяжения: с павильонами, навесами, зелеными зонами и удобной навигацией. Ими смогут пользоваться как туристы и горожане, так и предприниматели — для организации кафе, выставочных павильонов и водных экскурсий, - делятся своими идеями архитекторы.

Фото: V102.RU (архив) / Центр «ВЯЗ»