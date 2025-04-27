Общество

Волгоградцам хотят повысить размер долга для запрета выезда за границу

Общество 27.04.2025 07:29
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27.04.2025 07:29


Депутаты Госдумы предложили повысить размер долга в 3 раза, при котором действую запрет на выезд за границу. Как сообщает V102.RU, сумма может вырасти с 30 тысяч до 90 тысяч рублей. 

Одним из автором законопроекта стал руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Поправки предполагают изменение в статье 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

Сейчас запрет действует, если размер долга по алиментам, возмещению вреда здоровью, имущественного ущерба или морального вреда в результате преступления составляет свыше 10 тысячи рублей. Также волгоградца могут не выпустить за пределы РФ, если сумма долга по дорожным штрафам, налогам, услугам ЖКХ превышает 30 тысяч рублей. 

Авторы законопроекта считают, что данные ограничения не менялись с 2017 года и поэтому устарели. Действующие ограничения были установлены в то время, когда МРОТ составлял всего лишь 7,5 тысяч рублей. Сейчас сумма минимальная рабочая оплата труда составляет уже 22 тысячи 400 рублей. 

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