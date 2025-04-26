Ливень с грозой и градом обещают волгоградцам в ближайшие часы

Очередное штормовое предупреждение распространило МЧС России по Волгоградской области, передает V102.RU. До конца суток в Волгоградской области ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений.

Оперативное ведомство также сообщает, что, по прогнозу Волгоградского ЦГМС, непогода будет также ночью и утром 27 апреля.

- В отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 м/с, - говорится в сообщении.

Ранее, напомним, было предупреждение о заморозках в регионе, которые ожидаются ночью и утром 28-29 апреля.

Фото из архива V102.RU