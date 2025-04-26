Общество

Пошел на СВО вслед за сыном и погиб: в Волгоградской области простятся с Робертом Кинасом

Общество 26.04.2025 21:31
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26.04.2025 21:31


В Камышинском районе Волгоградской области 29 апреля простятся с Робертом Кинасом, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом, как передает V102.RU, сообщает сегодня Telegram-канал «Подсмотрено. Камышин».

- Роберт Робертович отправился на фронт вслед за сыном и погиб при выполнении боевого задания, - сообщают авторы канала.

Известно, что Роберт Кинас пропал без вести в октябре 2024 года под Артемовском. Все это время родные надеялись, что он жив, но, как отмечается, чуда не случилось.

Прощание с воином состоится в 10.00 в селе Терновка по адресу: ул.Овражная, 25.

Фото: «Подсмотрено. Камышин» / t.me

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