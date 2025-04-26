Общество

Имя Марии Лиманской присвоено взводу девушек-регулировщиц в Волгограде

Общество 26.04.2025 13:33
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26.04.2025 13:33


В Волгограде взводу девушек-регулировщиц, которые принимают участие во всех торжественных мероприятиях, присвоено имя легендарной участницы Великой Отечественной войны Марии Филипповны Лиманской, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

- На протяжении 15 лет девушки-регулировщицы принимают участие во всех торжественных мероприятиях, украшая своим присутствием каждое значимое событие, проводимое на территории города–героя Волгограда, - сообщили в Главке.

Мария Лиманская стала знаменитой на весь мир после фотографии, сделанной военным корреспондентом во время Великой Отечественной войны в Берлине, где молодая девушка у Бранденбургских ворот направляет проезжающие автомобили за неделю до Великой Победы. После этого снимка Марию Лиманскую не называли иначе, как «Бранденбургская Мадонна», «Регулировщица Победы», «Королева Бранденбургских ворот». 

Уроженки Сталинградской области, которая родилась в 1924 году в селе Старая Полтавка, не стало в ноябре 2024 года – Мария Лиманская скончалась на 101-ом году жизни.

Ветеран стала примером для волгоградского взвода девушек-регулировщиц. Он был создан в 2010 году, в дни празднования 65-й годовщины Великой Победы и тогда состоял из 15 девушек. Сейчас ретро-взвод насчитывает 60 человек и является неотъемлемой частью Парада Победы. Девушки во время праздников несут службу в форме военных лет, что создает особый колорит и атмосферу. 

В 2018 году в дни празднования 75-ой годовщины Победы волгоградских регулировщиц похвалил президент Владимир Путин и с удовольствием с ними сфотографировался.

В дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудницы полиции в образе регулировщиц вновь выйдут на улицы города-героя.

Фото из архива ГУ МВД России по Волгоградской области

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