В Волгоградской области суд лишил права на получение различных государственных пособий и выплат отца погибшего участника СВО, сообщили V102.RU в Котовском районном суде.

С соответствующим иском обратилась бывшая супруга мужчины. Она указала, что брак между ними расторгнут в 2003 году, когда из сыну было 9 лет. После этого бывший глава семейства зажил новой жизнью, воспитанием сына не занимался, его судьбой не интересовался и алименты не платил. Мальчик вырос и в сентябре 2023 года ушел на СВО. Погиб 5 октября 2023 года в ходе боевых действий.

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства и допросив свидетелей, пришел к выводу, что мужчина действительно не принимал участия в жизни и воспитании сына.

- Не оказывал ему моральную, физическую, духовную поддержку, материально не содержал, алименты выплачивал не регулярно, каких-либо мер для создания сыну условий жизни, необходимых для его развития не предпринимал, фактические семейные и родственные связи между ними отсутствовали. Таким образом, у ответчика отсутствуют права на получение мер социальной поддержки, предоставляемых родителям военнослужащего в случае его гибели, - пояснили в районном суде.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.