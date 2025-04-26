Общество

«Им кажется, что смерти нет»: врач-травматолог - о последствиях безумных гонок на байках

Общество 26.04.2025 12:44
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26.04.2025 12:44


С приходом теплых дней в Волгограде проснулись байкеры. Пролетая по дорогам и наслаждаясь скоростью, звенящим в ушах ветром и окрыляющим чувством свободы, некоторые из них теряют контроль над ситуацией и оказываются на больничной койке. О последствиях подобных гонок без правил корреспондентам ИА «Высота 102» рассказал врач травматолог-ортопед Данил Попов.

Открытия нового сезона вовлечённые мотоциклисты ждут с таким нетерпением, что уже при робком и пока ещё нестабильном «плюсе» на улицах раздаётся рев застоявшихся в гаражах байков.

- Сезон травм, увы, уже начался, - констатирует заведующий отделением сочетанной травмы больницы № 25 Данил Попов. – Чаще всего к нам попадают молодые ребята – от 16 и старше. Наскребая деньги на мотоцикл или получая такой подарок от родителей, они смело несутся по городу, гарцуя перед девчонками. Об экипировке, которая порой стоит дороже самого мотоцикла, многие из них не думают от слова совсем. В таком возрасте ведь кажется, что смерти просто нет. На мой взгляд, даже после экскурсии по нашему отделению они бы не осознали серьезности ситуации. Все это случается с кем-то, но только не с ними. К слову, среди наших пациентов есть и другая категория – мужчина за 40. Заработавшие денег, уставшие от всего и жаждущие адреналина. В поисках новых ощущений они покупают дорогую технику, но в какой-то момент все идет не по их сценарию…


Даже на небольшой скорости вылетающие из седла мотоциклисты получают серьезные травмы. Что уж говорить про гонщиков, выжимающих из «железного коня» все без остатка?

- Каких только ситуаций мы не видели на своей практике. Ребят выкидывает из седла, они падают на спину, упираются в бак. И что в итоге? Ничего хорошего. Перелом таза или позвоночника со всеми вытекающими последствиями, травмы половых органов, ожоги, скальпированные раны, отрывы конечностей, тяжелые внутрисуставные травмы, когда нога вроде бы есть, но при этом должным образом не функционирует. Тяжело видеть, когда девочка сидит напротив переломанного мальчишки, смотрит на него, а у того просто не двигаются ноги. Родители буквально рвут на себе волосы из-за того, что не уберегли. Они задают нам много вопросов, а вот ответов у нас практически нет. Это все есть, это очень близко, мы с этим сталкиваемся постоянно. Если бы не сталкивались, я бы не говорил вам об этом так эмоционально.

Повидав на своей практике сотни разных историй, объединенных одним страшным эпизодом на дороге, волгоградский врач все же не демонизирует байки. По его мнению, хорошо защищенный, а, главное, подготовленный мотоциклист имеет куда меньше шансов познакомиться с травматологом лично.

- Что уж скрывать, мне самому нравится эта скорость, эта красота. За спортивными, хорошо подготовленными и качественно экипированными ребятами, которые едут с соблюдением правил, наблюдать приятно. А вот при встрече с подростками, несущимися по дороге в одной майке да шортах, я невольно думаю о последствиях , - признает Данил Попов. – Об этих простых истинах сказано немало, но я повторюсь. Экипировка – это хоть какой-то шанс. Шанс спасти жизнь и здоровье. Попросту не стать инвалидом. А еще всем мотоциклистам важна хорошая школа. Сейчас, слава Богу, есть немало мотоклубов, в которых бывалые спортсмены отточат технику, расскажут об экстремальных ситуациях. Да, такие занятия стоят денег. Но жизнь - бесценна. И мне искренне хочется, чтобы люди понимали это без встречи с нами.

Фото Геннадия Гуляева 

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