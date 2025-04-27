Общество

Улицы Волгограда пропитались запахом цветущей сирени: фоторепортаж

Общество 27.04.2025 08:40
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27.04.2025 08:40


Чем пахнет весна? Мокрым асфальтом после дождя, свежей травой, кострами, цветущими вишнями и, конечно, сиренью. В ее ароматах в последние дни утонули улицы Волгограда. Фотограф ИА «Высота 102» прогулялся по цветущему городу и запечатлел мимолетный, но любимый многими сезон.


Солнце проглядывает сквозь густую сиреневую «пену» и не оставляет никаких сомнений – раскрыв свои объятия, весна обняла весь город. Тонкие ветки с нежно-фиолетовыми цветами или густые заросли роскошной набивной сирени сегодня – главная точка притяжения буквально для каждого прохожего.


Замедляя шаг и останавливаясь у цветущих гроздьев, часть прохожих моментально тянется за телефоном, а часть растягивает момент и просто вдыхает неповторимый аромат. Запах самой весны, впитавший в себя ностальгию по пышным букетам в вазах на кухне, бабушкиным духам «Белая сирень» на комоде и субботникам с высадкой пока еще тонких прутиков на школьном дворе.


Простая и неприхотливая в уходе, в своем изяществе сирень ничуть не уступает другим цветам. Напротив. Именно воздушные «облака» нежных оттенков становятся главным украшением весеннего дома.

Кстати, в последние годы меняющаяся с рекордной скоростью погода разрушила привычную многим ассоциацию: «сирень – майские праздники». И эти, распустившиеся еще в апреле, кисти специалисты могут назвать аномалией.

- В последние пару лет все цветет непривычно рано – речь не только о сирени, - подтверждает сотрудник ботанического сада ВГСПУ Александр Попов. – Отклонения от среднемноголетних значений достаточно большие, но, повторюсь, касаются они практически всех весенних цветов и деревьев.


Прогулки по городу, который в одночасье задышал весной, радуют глаз уже не первую неделю. В начале апреля воспоминания о серой зиме смыли распустившиеся раньше срока цветы вишни и абрикоса. А спустя пару недель горожане потянулись в Волго-Ахтубинскую пойму, где уже вовсю цвели миниатюрные тюльпаны Биберштейна. Фотографии солнечных полян смотрите здесь.

Фото Павла Мирошкина 

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