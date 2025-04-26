Общество

«Кировец» в аэропорту и Сталинград вокруг: как подготовился Волгоград к визиту Путина и Лукашенко

Общество 26.04.2025 09:14
0
26.04.2025 09:14


Красные флаги, георгиевские ленты, надписи «Сталинград», баннеры с полководцами и символикой приближающегося 80-летия Победы на основных улицах, зданиях и в общественных местах – таким встретит город-герой президентов России и Беларуси, делегации парламентов СНГ, а также Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств. 


Предпраздничный Волгоград – в фоторепортаже ИА «Высота 102».


Международный форум «Великое наследие — общее будущее» пройдет в Волгограде с 28 по 30 апреля. Об этом сообщают баннеры, установленные на городских улицах. Ожидается, что участие в форуме примут свыше 500 парламентариев, а также ученых и исследователей более чем из 20 стран мира. Главная тема – сохранение исторической правды, вклад народов Советского Союза в победу над гитлеровской Германией и нацизмом.


Первое, что увидят гости по прилёте в город-герой – это баннеры с символикой 80-летия Великой Победы, и скульптуру статной женщины с хлебом-солью в окружении двух огромных тракторов с надписями «Кировец» и «Ростсельмаш».




Дорога, которая ведет из аэропорта, также будет напоминать гостям о скором 9 мая надписями на билбордах, баннерах на заборах и зданиях: «Спасибо за Победу», «Гордимся!», «Победа будет за нами!», «1945 – 2025» и др. 




Впервые разных точках в городе-герое установлено сразу несколько огромных надписей «Сталинград». Появилась она на ступенях Мамаева кургана, в парке у подножия мемориального комплекса, на южном склоне, вблизи остановки «Бакинская» в Центральном районе и других местах. 



Ведущий из аэропорта в центр Волгограда проспект Жукова украсили новые кашпо с цветами и праздничные флаги. Десятки знамен со словом «Победа!» установили на мостовых сооружениях Третьей продольной магистрали.




В Волгограде подготовлена обширная программа к юбилею Великой Победы, которая насчитывает порядка тысячи мероприятий. Они пройдут во всех районах Волгоградской области, но центром празднования станет город-герой. Утром 9 мая в Волгограде пройдет парад на площади Павших борцов, а  вечером «Свет Великой Победы» озарит Мамаев курган. На этот раз сценой для «живых полотен» станет практически вся территории мемориального комплекса — от подножия до вершины, а также фасад музея-панорамы «Сталинградская битва».










Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.04.2025 09:53
Общество 26.04.2025 09:53
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2025 08:35
Общество 26.04.2025 08:35
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2025 08:15
Общество 26.04.2025 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2025 07:53
Общество 26.04.2025 07:53
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2025 21:35
Общество 25.04.2025 21:35
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2025 21:11
Общество 25.04.2025 21:11
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2025 20:48
Общество 25.04.2025 20:48
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2025 19:00
Общество 25.04.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2025 18:02
Общество 25.04.2025 18:02
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2025 17:56
Общество 25.04.2025 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2025 17:06
Общество 25.04.2025 17:06
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2025 16:32
Общество 25.04.2025 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2025 16:15
Общество 25.04.2025 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2025 15:53
Общество 25.04.2025 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2025 15:50
Общество 25.04.2025 15:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:53
В Камышине передали ордена Мужества семьям погибших на СВО бойцовСмотреть фотографии
09:14
«Кировец» в аэропорту и Сталинград вокруг: как подготовился Волгоград к визиту Путина и ЛукашенкоСмотреть фотографии
08:35
Пропавшего на СВО два года назад Юрия Батурина похоронят под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:15
Робот Макс расскажет волгоградцам о запрете на заграничные путешествияСмотреть фотографии
07:53
В Волгограде началась тополиная «метель»Смотреть фотографии
07:18
Волгоградца частично лишили заработка за нападение на полицейскогоСмотреть фотографии
06:57
Исток зловонной реки обнаружили на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
23:55
«И с ЦСКА можно играть на равных»: «Динамо-Синара» с победы стартовало в плей-офф Суперлиги Смотреть фотографии
21:35
Мокрый снег обещают 28 апреля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:11
Под Волгоградом приставы избавили женщину от сына-дебошираСмотреть фотографии
20:48
Волгоградским волонтерам не удалось спасти орлана-белохвоста с переломом позвоночникаСмотреть фотографии
20:20
Бывшего волгоградского судью Сергея Орешкина лишили привилегийСмотреть фотографии
20:11
Фурам рекомендовали объезжать стороной Волжскую ГЭССмотреть фотографии
19:27
Дальнобойщик погиб в жутком лобовом ДТП с фурами под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:00
Подрядчик незаконно «утилизировал» бракованные плиты для мемориалаСмотреть фотографии
18:44
В Волгограде озвучили причины сокращения объема рыбных запасовСмотреть фотографии
18:02
В Камышине две недели безуспешно ищут пропавшую пенсионерку с красным перстнемСмотреть фотографии
17:56
Волгоградцы почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭССмотреть фотографии
17:38
В Волгоградской области снова тушат крупный пожар в урюпинской КрепиСмотреть фотографии
17:06
В Волгограде наспех «освежили» памятник разведчику Петухову, защищавшему СталинградСмотреть фотографии
16:32
Волгоградская область закупила участникам СВО антидроновые ружья и оптикуСмотреть фотографии
16:15
Хельви Латту и Павел Андреев вошли в список почетных граждан Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:00
В Волгограде на пять часов перекроют участок Третьей продольнойСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде из-за технических проблем изменено движение четырех трамваевСмотреть фотографии
15:50
В Волжском после четырех дней поисков нашли 12-летнего подросткаСмотреть фотографии
15:41
И это поплывет вниз по реке? Волгоградцы обнаружили странные конструкции на берегу ВолгиСмотреть фотографии
14:52
Польские дипломаты посетили Мамаев курган в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:09
В Волгограде объяснили запрет на продажу ГСМ подросткамСмотреть фотографии
13:56
Введен запрет на продажу бензина волгоградцам до 16 летСмотреть фотографии
13:47
Код Победы: в Сербии откроют выставку о защитниках СталинградаСмотреть фотографии
 