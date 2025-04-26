«Кировец» в аэропорту и Сталинград вокруг: как подготовился Волгоград к визиту Путина и Лукашенко

Красные флаги, георгиевские ленты, надписи «Сталинград», баннеры с полководцами и символикой приближающегося 80-летия Победы на основных улицах, зданиях и в общественных местах – таким встретит город-герой президентов России и Беларуси, делегации парламентов СНГ, а также Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств.





Предпраздничный Волгоград – в фоторепортаже ИА «Высота 102».





Международный форум «Великое наследие — общее будущее» пройдет в Волгограде с 28 по 30 апреля. Об этом сообщают баннеры, установленные на городских улицах. Ожидается, что участие в форуме примут свыше 500 парламентариев, а также ученых и исследователей более чем из 20 стран мира. Главная тема – сохранение исторической правды, вклад народов Советского Союза в победу над гитлеровской Германией и нацизмом.





Первое, что увидят гости по прилёте в город-герой – это баннеры с символикой 80-летия Великой Победы, и скульптуру статной женщины с хлебом-солью в окружении двух огромных тракторов с надписями «Кировец» и «Ростсельмаш».













Дорога, которая ведет из аэропорта, также будет напоминать гостям о скором 9 мая надписями на билбордах, баннерах на заборах и зданиях: «Спасибо за Победу», «Гордимся!», «Победа будет за нами!», «1945 – 2025» и др.













Впервые разных точках в городе-герое установлено сразу несколько огромных надписей «Сталинград». Появилась она на ступенях Мамаева кургана, в парке у подножия мемориального комплекса, на южном склоне, вблизи остановки «Бакинская» в Центральном районе и других местах.









Ведущий из аэропорта в центр Волгограда проспект Жукова украсили новые кашпо с цветами и праздничные флаги. Десятки знамен со словом «Победа!» установили на мостовых сооружениях Третьей продольной магистрали.













В Волгограде подготовлена обширная программа к юбилею Великой Победы, которая насчитывает порядка тысячи мероприятий. Они пройдут во всех районах Волгоградской области, но центром празднования станет город-герой. Утром 9 мая в Волгограде пройдет парад на площади Павших борцов, а вечером «Свет Великой Победы» озарит Мамаев курган. На этот раз сценой для «живых полотен» станет практически вся территории мемориального комплекса — от подножия до вершины, а также фасад музея-панорамы «Сталинградская битва».





































Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

