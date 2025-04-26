Общество

Робот Макс расскажет волгоградцам о запрете на заграничные путешествия

Общество 26.04.2025 08:15
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26.04.2025 08:15


На службу в системе судебных приставов в Волгоградской области заступил робот Макс, который сможет проинформировать о существующих запретах из-за долгов на выезд за границу. Об этом V102.RU сообщили в ГУ ФССП России по региону.

В настоящее время в Волгоградской области действуют 187 тысяч исполнительных производств, по которым действуют временные ограничения на выезд должников за пределы России. Перед поездкой за границу приставы рекомендуют убедиться в отсутствии задолженности, чтобы не испортить свой отдых.

- Сделать это можно с помощью сервиса на портале Госуслуг «Ход снятия ограничения выезда из России». Получить информацию поможет и робот Макс. Надо ввести в поле поиска слово «Ограничение», а затем выбрать опции: «От пристава» и «Узнать об ограничении на выезд», - рассказали в ГУ ФССП России по региону.

Робот ответит на запрос в течение 30 секунд. Также узнать о таких ограничениях можно в сервисе «Ход исполнительного производства». 

В ведомстве напоминают, что ограничение выезда может быть установлено, если размер задолженности по судебным решениям составляет 30 тысяч рублей. Если речь идет об алиментах, то минимальный порог для вынесения ограничения составляет 10 тысяч рублей. Также запрет на выезд из страны устанавливается, если со дня окончания срока для добровольного исполнения прошло два месяца, а долг не оплачен. В данном случае такая мера может применяться при долге свыше 10 тысяч рублей.

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