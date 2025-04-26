



В Городищенском районе Волгоградской области 26 апреля простятся с погибшим в ходе специальной военной операции Юрием Батуриным. Как сообщает V102.RU со ссылкой на близких военнослужащего, мужчина пропал без вести еще в июле 2023 года.

Ранее информагентству о судьбе Юрия рассказывала мать военнослужащего. Женщина поясняла, что сын работал в Москве и 27 сентября 2022 года был мобилизован. Сначала воевал на Херсонском направлении, потом – на Донецком. В последний раз ей удалось с ним поговорить 3 июля 2023 года, после чего он перестал выходить на связь.

После известия о гибели сына мать ждали поездки в Ростов-на-Дону для выяснений обстоятельств гибели, сдача там же анализов ДНК, визиты в воинскую часть, письма-обращения в военную прокуратуру, но ничего конкретного узнать ей до недавнего времени не удавалось.

Прощание пройдет в поселке Сады Придонья 26 апреля.

Проститься с Юрием Батуриным можно по адресу: ул. Березовая, дом №3. Траурная церемония состоится на местном кладбище в 12:00.