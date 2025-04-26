Строительство нового парка в Ворошиловском районе Волгограда у недавно возведенного здания арбитражного суда обойдется не в 70 миллионов рублей, а в 56,7 миллиона. Как сообщает V102.RU, такую цену предложил один из участников электронного аукциона - ООО «Альянсстройком».

По данным мэрии, эта компания признана победителем торгов и с ней будет заключен муниципальный контракт.

Напомним, что современная зона отдыха должна появиться на набережной Волги у нового здания Арбитражного суда Волгоградской области на ул. им. Степана Разина. Здесь вымостят плиткой тротуары, модернизируют уличное освещение, выложат зеленый газон, смонтируют поливочный водопровод, установят перголу, скамейки и урны. Также будет высажено более 500 растений.

- Запланирована высадка сосен, тополя и можжевельника. Также появится современная система видеонаблюдения и будет модернизирована линия наружного освещения, - уточнили в мэрии.

Ранее, отметим, власти уже выделяли 27,1 млн рублей на создание подпорной стенки у здания нового арбитражного суда Волгоградской области.

Фото из архива V102.RU