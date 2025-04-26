Общество

МЧС: заморозки до -5° надвигаются на Волгоградскую область

Общество 26.04.2025 12:03
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26.04.2025 12:03


Резкое похолодание в ближайшие дни прогнозируют в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, об ухудшении погоды в начале следующей недели предупредило ГУ МЧС России по региону.

- По сообщению Волгоградского ЦГМС ночью и утром 28-29.04.2025 в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы  -0,1.. .-5º, - сообщило ведомство.

Как ранее сообщалось, похолодание будет с дождями, грозами и сильным ветром. Также местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.

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