МЧС: заморозки до -5° надвигаются на Волгоградскую область

Резкое похолодание в ближайшие дни прогнозируют в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, об ухудшении погоды в начале следующей недели предупредило ГУ МЧС России по региону.

- По сообщению Волгоградского ЦГМС ночью и утром 28-29.04.2025 в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1.. .-5º, - сообщило ведомство.

Как ранее сообщалось, похолодание будет с дождями, грозами и сильным ветром. Также местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.