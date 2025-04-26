В Камышине передали ордена Мужества семьям погибших на СВО бойцов

В городе Камышине Волгоградской области родственникам военных, погибших в ходе специальной военной операции, передали их награды, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Камышина.
- Орденами Мужества посмертно были награждены ефрейтор Антон Проскуряков, рядовые Валерий Клоков и Василий Рогов, - рассказали в администрации.
Памятная церемония прошла в Центре патриотического воспитания имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева.
Кроме того, в военном комиссариате награды передали родным Виталия Стяжкина и Николая Сунцова, погибшим в зоне СВО.
Фото: администрации Камышина / t.me