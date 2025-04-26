Общество

В Камышине передали ордена Мужества семьям погибших на СВО бойцов

Общество 26.04.2025 09:53
0
26.04.2025 09:53


В городе Камышине Волгоградской области родственникам военных, погибших в ходе специальной военной операции, передали их награды, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Камышина.

- Орденами Мужества посмертно были награждены ефрейтор Антон Проскуряков, рядовые Валерий Клоков и Василий Рогов, - рассказали в администрации.

Памятная церемония прошла в Центре патриотического воспитания имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева.

Кроме того, в военном комиссариате награды передали родным Виталия Стяжкина и Николая Сунцова, погибшим в зоне СВО. 

Фото: администрации Камышина / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.04.2025 09:14
Общество 26.04.2025 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2025 08:35
Общество 26.04.2025 08:35
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2025 08:15
Общество 26.04.2025 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2025 07:53
Общество 26.04.2025 07:53
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2025 21:35
Общество 25.04.2025 21:35
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2025 21:11
Общество 25.04.2025 21:11
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2025 20:48
Общество 25.04.2025 20:48
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2025 19:00
Общество 25.04.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2025 18:02
Общество 25.04.2025 18:02
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2025 17:56
Общество 25.04.2025 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2025 17:06
Общество 25.04.2025 17:06
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2025 16:32
Общество 25.04.2025 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2025 16:15
Общество 25.04.2025 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2025 15:53
Общество 25.04.2025 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2025 15:50
Общество 25.04.2025 15:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:53
В Камышине передали ордена Мужества семьям погибших на СВО бойцовСмотреть фотографии
09:14
«Кировец» в аэропорту и Сталинград вокруг: как подготовился Волгоград к визиту Путина и ЛукашенкоСмотреть фотографии
08:35
Пропавшего на СВО два года назад Юрия Батурина похоронят под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:15
Робот Макс расскажет волгоградцам о запрете на заграничные путешествияСмотреть фотографии
07:53
В Волгограде началась тополиная «метель»Смотреть фотографии
07:18
Волгоградца частично лишили заработка за нападение на полицейскогоСмотреть фотографии
06:57
Исток зловонной реки обнаружили на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
23:55
«И с ЦСКА можно играть на равных»: «Динамо-Синара» с победы стартовало в плей-офф Суперлиги Смотреть фотографии
21:35
Мокрый снег обещают 28 апреля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:11
Под Волгоградом приставы избавили женщину от сына-дебошираСмотреть фотографии
20:48
Волгоградским волонтерам не удалось спасти орлана-белохвоста с переломом позвоночникаСмотреть фотографии
20:20
Бывшего волгоградского судью Сергея Орешкина лишили привилегийСмотреть фотографии
20:11
Фурам рекомендовали объезжать стороной Волжскую ГЭССмотреть фотографии
19:27
Дальнобойщик погиб в жутком лобовом ДТП с фурами под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:00
Подрядчик незаконно «утилизировал» бракованные плиты для мемориалаСмотреть фотографии
18:44
В Волгограде озвучили причины сокращения объема рыбных запасовСмотреть фотографии
18:02
В Камышине две недели безуспешно ищут пропавшую пенсионерку с красным перстнемСмотреть фотографии
17:56
Волгоградцы почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭССмотреть фотографии
17:38
В Волгоградской области снова тушат крупный пожар в урюпинской КрепиСмотреть фотографии
17:06
В Волгограде наспех «освежили» памятник разведчику Петухову, защищавшему СталинградСмотреть фотографии
16:32
Волгоградская область закупила участникам СВО антидроновые ружья и оптикуСмотреть фотографии
16:15
Хельви Латту и Павел Андреев вошли в список почетных граждан Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:00
В Волгограде на пять часов перекроют участок Третьей продольнойСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде из-за технических проблем изменено движение четырех трамваевСмотреть фотографии
15:50
В Волжском после четырех дней поисков нашли 12-летнего подросткаСмотреть фотографии
15:41
И это поплывет вниз по реке? Волгоградцы обнаружили странные конструкции на берегу ВолгиСмотреть фотографии
14:52
Польские дипломаты посетили Мамаев курган в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:09
В Волгограде объяснили запрет на продажу ГСМ подросткамСмотреть фотографии
13:56
Введен запрет на продажу бензина волгоградцам до 16 летСмотреть фотографии
13:47
Код Победы: в Сербии откроют выставку о защитниках СталинградаСмотреть фотографии
 