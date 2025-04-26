Студенты волгоградских вузов побывали на водоочистных сооружениях





Откуда берется вода в водопроводе? Как и ее очищают? Каким образом она попадает к нам в дома? Обо всем этом специалисты «Концессий водоснабжения» рассказали и показали студентам аграрного и медицинского университетов Волгограда.

На экскурсию ребята пришли неслучайно. ВолгГМУ готовит специалистов медико-профилактического дела. Практически все они свяжут свое будущее с Роспотребнадзором. А потому с требованиями водоочистки, лабораторными исследованиями студенты 6 курса медицинского университета знакомы не понаслышке.

— Нам посчастливилось увидеть вживую весь процесс подготовки воды и методы её обеззараживания. Только тут осознаешь, насколько важна и серьезна работа специалистов на водоочистных сооружениях. Мы обычно об этом не задумываемся, а вот когда вода пропадает дома, сразу вспоминаем. Мы благодарим сотрудников «Концессии» за их труд, — рассказал студент 6 курса ВолгГМУ Магомедов Али.

Если будущие врачи напрямую не связаны с водоочистными сооружениями, то студентам 3 и 4 курсов Волгоградского аграрного университета экскурсия помогла лучше понять будущую профессию. Эти ребята обучаются на эколого-мелиоративном факультете по профилю «Водоснабжение и водоотведение». Именно они – будущие специалисты, которые, в первую очередь, нужны ресурсоснабжающей организации.

— Я была впечатлена размерами аппаратов и задвижек. Эта экскурсия позволила мне увидеть всю сеть в целом, что будет полезно для написания моей дипломной работы, — поделилась впечатлениями студентка 4 курса ВолГАУ Дарья Иванкова.

Студентка 3 курса Светлана Звонарева уже трудится в «Концессиях водоснабжения». Девушка отлично совмещает учебу и работу в группе геоинформационных технологий. Но она тоже пришла на экскурсию со своей группой, чтобы лучше знать особенности профессии.

— Очень понравилось! Теперь после экскурсии мне проще представить конструкции, которые мы проходим в университете в теории, — рассказала Светлана.

Экскурсии для студентов вузов и ссузов, а также учащихся общеобразовательных учреждений проводятся регулярно. Так выпускники вузов могут найти себе интересную работу, а школьники – определиться с будущей профессией.