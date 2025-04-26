В Волгограде резко выросло число желающих сыграть свадьбу

Отделы ЗАГС в Волгоградской области в текущем году отмечают значительный рост числа заявлений от желающих заключить брак, сообщает V102.RU со ссылкой на областной комитет юстиции.

Так, за два дня – 25 и 26 апреля – в Волгограде 204 пары письменно уведомили о своем желании заключить брачный союз. Еще 306 пар подали заявления в районах области.

Настоящий свадебный бум фиксируют отделения ЗАГС в Советском и Дзержинском районах Волгограда – они лидеры по числу поступивших заявлений. Также хорошие показатели в этом направлении демонстрирует город Волжский. Здесь отделы ЗАГС №1 и №2 поженят на Красную горку 113 пар.

Для сравнения, в прошлом году в Волгограде и Волжском на Красную горку зарегистрировали брак всего 99 пар, из них 51 – в Волгограде и 28 пар в Волжском.

Издревле свадьбы на Красную горку считались наиболее счастливыми. Говорят, что если пожениться в этот день, то семейные пары будут крепкими, а их союз – долгим и благополучным.

Фото из архива V102.RU