



Обещанный МЧС ливень с градом обрушился сегодня, 26 апреля, на Советский район Волгограда. Как сообщили V102.RU местные жители, погода резко испортилась примерно около 14:00, начался дождь, а потом с неба посыпались ледяные шарики.

- Из-за тепловой погоды град на земле тут же разбивался и таял, - рассказали информагентству местные жители.

Примечательно, что непогода словно прошла по району полосой. Так, к примеру, на улице 35-ой Гвардейской дивизии осадки были сильными. Здесь дороги превратились в полноводные реки. А на улице Казахской, которая находится примерно дальше на километр, прошел небольшой дождик.

Напомним, что сегодня ГУ МЧС России по региону дважды предупреждало об ухудшении погодных условий. Оперативное ведомство сообщило о надвигающихся заморозках, а потом о сильных дождях, ливнях с грозой и градом, а также ветре порывами до 20-23 м/с.

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