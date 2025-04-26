В Михайловке нашли бананы по «космическим» ценам

Фото V102.RU
Общество 26.04.2025 10:21
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26.04.2025 10:21
Фото V102.RU
В Михайловке продаются самые дорогие в Волгоградской области бананы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, в этом муниципальном округе средняя стоимость экзотических фруктов составляет 191,78 рубля за килограмм. В Камышине они чуть дешевле – 189,61 рубля. Для сравнения: стоимость бананов в Волгограде - 167 рублей.Однако некоторые продукты в городах области стоят меньше, чем в Волгограде. Например, самые дешевые яйца продаются в Камышине – в среднем 86,35 рубля за десяток. В областном центре их цена - около 97 рублей.
Фото V102.RU
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