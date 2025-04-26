В Волгограде началась тополиная «метель»

В Волгограде из-за аномального тепла вновь раньше времени началось «пушение» тополя. Как сообщает V102.RU, тополиный пух летает по городским улицам, сбивается в белые кучи вдоль бордюров и на траве.

Напомним, что «летний снег» в Волгограде в апреле выпал и в прошлом году. Тогда город внезапно накрыл летний зной. В результате всё вокруг стало цвести, даже тополя.

В Волгограде в конце апреля этого года также установилась жаркая погода. Температура воздуха достигает 30 градусов на солнце. Однако уже сегодня, 26 апреля, в регионе обещают похолодание.