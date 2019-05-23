«Высота 102»ТВ: В Волго-Ахтубинской пойме селяне плачут из-за сухих ериков и колодцев







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: приговор по резонансному делу об убийстве из-за громкой музыки, селяне незаконно регистрировали мигрантов, Волго-Ахтубинская пойма не успела «напиться» и другие темы дня.





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