



Оплата коммунальных услуг с помощью Интернета на сегодняшний день является наиболее удобным способом, поскольку позволяет сэкономить силы, время и деньги плательщика. ПАО «Волгоградэнергосбыт» предоставляет целый спектр оплаты через Интернет без комиссии, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Оплата производится с помощью банковской карты:

• на сайте компании без регистрации;

• в Личном кабинете на сайте компании;

• через мобильное приложение «ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Каждый из вышеперечисленных сервисов также позволяет легко и быстро передать показания прибора учета электроэнергии. Прием показаний для потребителей ПАО стартовал 15 числа месяца.

Также, как отметили в пресс-службе компании, с недавнего времени на сайте ПАО «Волгоградэнергосбыт» при помощи платежного сервиса «А3» (см. в правом нижнем углу сайта) можно оплатить другие коммунальные услуги, а также проверить и оплатить штрафы ГИБДД, налоговые начисления, пополнить баланс мобильного телефона и т.д.. Таким образом, клиенты компании могут провести платежи в одном месте — после формирования корзины оплатить выбранные счета одной суммой.

Интернет-сервис предоставляет компания «А3» — платежная система, с помощью которой все начисления от пользователей направляются напрямую поставщикам услуг. Оплата большинства услуг из сферы ЖКХ, в том числе электроэнергии, не облагается комиссией. Платежный сервис «А3» уже более 8 лет работает на рынке финансовых операций и принимает платежи в пользу поставщиков коммунальных услуг, прежде всего, энергосбытовых компаний, и государственного сектора.



