Позднее вечером, похожее ДТП случилось в Советском районе Волгограда во дворе дома №11 по улице Карла Маркса. По словам очевидцев, 12-летний мальчик, выезжая из парка, где он катался на велосипеде, врезался в легковой автомобиль “Toyota Corolla”. Возможно, он не заметил машину из-за припаркованных рядом автомобилей.

Предположительно, ребенок получил травму, и его увезли на скорой. На месте работают сотрудники полиции.