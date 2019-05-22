В Волгоградской области прокуроры обнаружили небезопасную плотину на реке

Экология 19.05.2019 16:47
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19.05.2019 16:47
Администрация Семеновского сельского поселения не в полной мере осуществляет деятельность по обеспечению безопасности ГТС Водохранилище №8 на р. Семеновка в Камышинском районе. Такой вывод по результатам проверки, как сообщает ИА "Высота 102", сделала Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура.
По словам старшего помощника природоохранного прокурора Светланы Чайковской, установлено, что отсутствует согласованная в установленном порядке декларация безопасности ГТС, экспертиза декларации ГТС, критерии безопасности ГТС, правила эксплуатации, отсутствует заключения облкомприроды о согласовании Расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии. Не нашли прокуроры и сведений о внесении информационных данных в Российский регистр, а также действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности.
Данные факты послужили основанием для вынесения постановлений о возбуждении производств по делам об административных правонарушениях в отношении должностного лица по ст. 9.2 и ст. 9.19 КоАП РФ (назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 17 тыс. рублей). В адрес главы сельского поселения направлены представления об устранении выявленных нарушений.
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