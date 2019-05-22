Фонд капремонта установил нестандартный лифт для инвалида-колясочника

Экономика 16.05.2019 15:18
689 0
16.05.2019 15:18
В Камышине с просьбой внести в смету капремонта высотного дома установку лифта с увеличенным дверным проемом обратилась мать 24-летнего парня, инвалида-колясочника. Специалисты Фонда учли это пожелание при разработке проектно-сметной документации. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регоператора, в результате ширина дверного проема шахты нового лифта составила 850 мм – на 20 мм больше прежней. После запуска нового лифта в кабине помещается и коляска, и сопровождающее лицо.
«Монтаж нестандартного лифта для маломобильных групп населения пока единичный случай в нашем регионе. Однако мы всегда готовы пойти навстречу пожеланиям гражданам, которые нуждаются в подобном оборудовании», — подчеркнули представители фонда капремонта.
В Волгоградской области активно продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов, в рамках которой регоператор обновляет устаревший лифтовой фонд. Только с начала 2019 года в регионе заменили 163 отслуживших свой срок подъемника – в настоящее время в работе находятся еще 73 лифта. В общей сложности в этом году в Волгограде, Волжском и Камышине будут заменены 248 единиц лифтового оборудования, отслуживших свой срок эксплуатации, а в целом с начала действия подпрограммы по замене лифтов в регионе поменяли уже 483 аварийных подъемника.
Реклама
Популярное по теме
25.04.2019 10:57
14732 20
20.05.2019 11:58
7281 42
29.04.2019 10:13
2633 35
Более 1000 застройщиков приняли участие в конференции Сбербанка по девелопменту жилой недвижимости21.05.2019 15:58
Банк «Возрождение» запустил новый счет для владельцев премиальных карт21.05.2019 15:22
ПАО «Волгоградэнергосбыт» предлагает клиентам оплатить вместе с электроэнергией и другую коммуналку21.05.2019 14:26
Лучший молодой менеджер Волгоградской области работает в АО «КАУСТИК»21.05.2019 09:59
Сбербанк подсчитал: около половины платежей россиян в I квартале 2019 года совершены безналично20.05.2019 15:49
Бюджет Волгоградской области перевалит за 100 млрд рублей20.05.2019 11:58
Клиенты банка «Возрождение» пойдут на футбол с 30% скидкой20.05.2019 11:57
Гремячинский ГОК обеспечивает молодежи рабочие места20.05.2019 09:39
Сбербанк провел лекцию для студентов Волгоградского государственного технического университета20.05.2019 09:10
Сады Придонья запустили рекламную кампанию в поддержку детского Nemoloko17.05.2019 12:26
Господдержка на покупку автомобиля может закончиться в мае17.05.2019 08:28
Сбербанк продолжает набор в бесплатную школу программирования16.05.2019 15:34
Волгоградский "Красный Октябрь" наращивает объемы производства16.05.2019 15:25
ВТЗ проводит конкурс на лучший дизайн-проект здания16.05.2019 13:02
Управленцев Волгограда «прокачают» российские эксперты на бесплатной конференции16.05.2019 08:15
Реклама