Фонд капремонта установил нестандартный лифт для инвалида-колясочника





В Камышине с просьбой внести в смету капремонта высотного дома установку лифта с увеличенным дверным проемом обратилась мать 24-летнего парня, инвалида-колясочника. Специалисты Фонда учли это пожелание при разработке проектно-сметной документации. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регоператора, в результате ширина дверного проема шахты нового лифта составила 850 мм – на 20 мм больше прежней. После запуска нового лифта в кабине помещается и коляска, и сопровождающее лицо.

«Монтаж нестандартного лифта для маломобильных групп населения пока единичный случай в нашем регионе. Однако мы всегда готовы пойти навстречу пожеланиям гражданам, которые нуждаются в подобном оборудовании», — подчеркнули представители фонда капремонта.

В Волгоградской области активно продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов, в рамках которой регоператор обновляет устаревший лифтовой фонд. Только с начала 2019 года в регионе заменили 163 отслуживших свой срок подъемника – в настоящее время в работе находятся еще 73 лифта. В общей сложности в этом году в Волгограде, Волжском и Камышине будут заменены 248 единиц лифтового оборудования, отслуживших свой срок эксплуатации, а в целом с начала действия подпрограммы по замене лифтов в регионе поменяли уже 483 аварийных подъемника.



