Экономика 15.05.2019 17:41
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15.05.2019 17:41
АО "Бекетовское ППЖТ" оштрафовано более чем на 1 миллион рублей за нарушение порядка ценообразования на перевозку грузов по железной дороге. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Волгоградском УФАС.
Антимонопольное дело было возбуждено по заявлению юридического лица на действия АО "Бекетовское ППЖТ", выразившиеся в нарушении порядка ценообразования при применении тарифа на услуги по перевозке грузов по ж/д путям. Суть нарушения заключалась в том, что расчеты за оказанные услуги по перевозке грузов осуществлялись в соответствии с утвержденными комитетом тарифного регулирования Волгоградской области тарифами, но при этом АО "Бекетовское ППЖТ" в договоре о транспортном обслуживании установило невыгодные для клиента условия в виде денежной компенсации за невыполнение квартальной заявки по объему перевозимого груза.
Поскольку железнодорожные перевозки относятся к естественной монополии, положение АО "Бекетовское ППЖТ" в соответствии с Законом о защите конкуренции №135-ФЗ признается доминирующим на данном рынке и, соответственно, на него распространяются запреты на злоупотреблении данным доминирующим положением. Решением признано, что компания нарушила пункт 10 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции №135-ФЗ, в связи с чем в отношении нее и было возбуждено дело об административном правонарушении. Законность решения УФАС подтверждена судами двух инстанций.
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