Экономика

Управленцев Волгограда «прокачают» российские эксперты на бесплатной конференции

Экономика 16.05.2019 08:15 Реклама
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16.05.2019 08:15


«Формулу бизнеса» раскроют для руководителей и собственников компаний Волгограда 30 мая. Управленцы узнают все о лидогенерации, увеличении продаж, успешных переговорах, мотивации команды и личной эффективности.
Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы мероприятия, это не развлекательное шоу со звездами эстрады и зарубежными экспертами: «На конференции выступят отечественные спикеры, практикующие в российских реалиях. Руководители встретятся, чтобы прокачать себя и свой бизнес, а не развлекаться».
Компании HeadHunter, Яндекс, Битрикс24 и топовые бизнес-тренеры из Москвы, Сочи и Челябинска «зададут взбучку» Волгоградскому бизнесу.
Программа конференции опубликована на сайте. Организаторы не продают «кота в мешке», а открыто показывают, кто из экспертов выступит и с какой темой. «Мы ценим время потенциальных участников конференции — управленцев, поэтому у нас нет секретов. Сетка выступлений доступна изначально, еще до того, как слушатель зарегистрируется»,— говорят организаторы.

Руководители встретятся и узнают:
• какие инструменты надо использовать для выполнения плана продаж и мотивации команды на сверхдостижения;
• какие инструменты и методики помогут вам увеличить средний чек и объемы продаж;
• как сделать качественную, а не количественную оценку продавцов только по объему продаж;
• как создать команду профессионалов и избежать больших затрат;
• как маркетинг помогает небольшой компании работать по стране и миру.
В отличие от других мероприятий по схожей тематике, на «Формуле бизнеса» присутствуют только руководители. Управленцы находятся среди равных, делятся опытом и мнениями. Только так возможна эффективная прокачка руководящих и стратегических навыков, по мнению организаторов.

Участники конференции соберутся 30 мая в конференц-центре «Volga-Hall» на ул. Профсоюзная, д. 13. Комфортный зал на 350 мест позволит управленцам качественно усвоить материал, без вреда для зрения и слуха. Каждый сможет задать вопросы экспертам и забрать их опыт для своего бизнеса. Нужно лишь зарегистрироваться.

Дополнительную информацию о конференции можно узнать в компании «Интернет-агентство ИНТЕРВОЛГА» по телефону +79616930099 или e-mail [email protected]

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