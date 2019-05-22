В Волгограде чиновники назвали даты введения в эксплуатацию проблемных многоэтажек

Федеральные новости 15.05.2019 16:06
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15.05.2019 16:06
127 многоквартирных домов строится в настоящее время в Волгоградской области на средства дольщиков. Об этом сегодня на парламентском часе в облдуме, посвященном проблемным жилым объектам, заявила вице-губернатор Валентина Гречина. Всего заключено 8,2 тысячи договоров долевого участия.
Замгубернатора напомнила, что с октября 2017 года застройщики могут привлекать средства дольщиков только при условии уплаты взносов в компенсационный фонд долевого строительства. По этой схеме в регионе строится 81 дом (45% от всего объема), квартиры в которых купили свыше 3700 человек.
С июля 2019 года вступает в силу закон, который запрещает компаниям привлекать деньги дольщиков без открытия эскроу-счетов. Строительство должно вестись за счет собственных средств фирмы или привлеченных кредитов. Средства с эскроу-счетов, по словам Гречины, застройщики смогут получать только после ввода дома в эксплуатацию. При этом в законе есть исключения, которые все-таки позволяют задействовать капитал частных граждан при строительстве многоквартирных домов.
На сегодняшний день в региональном реестре проблемных жилых долгостроев – 24 жилых комплекса или 48 домов. Обманутыми признаны 2,5 тысячи граждан. 20 ЖК из этого перечня подлежат достройке, еще два уже введены в эксплуатацию, под двум остальным граждане вместо квартир получат субсидии. Только 5 комплексов из 20 достраивают прежние застройщики. Для 15 остальных – были привлечены новые инвесторы.
Самый крупный в Волгограде долгострой, включающий в себя 13 домов, - ЖК «Европейский». Новый застройщик приступил к работе в 2018 году. Четыре дома должны быть введены в эксплуатацию в текущем году. Первый дом планируется сдать уже в мае. Полностью строительство в комплексе предполагается завершить в 2022 году.
Еще один проблемный объект - ЖК «Атлант». 16-этажный дом в Дзержинском районе на 390 квартир строится с 2009 года. Первые две секции силами нового инвестора были достроены в конце 2018 года. Прогнозный ввод остальных двух секций – октябрь 2019 года.
ЖК «Гринвич» на улице Коммунистическая,56 начали возводить в 2006 году. 17-этажный дом на 90 квартир является так называемой точечной застройкой, поскольку бетонная «свечка» окружена пятиэтажками советской постройки. В апреле текущего года арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил заявление нового застройщика на приобретение объекта. Работы планируется возобновить в июне и завершить до конца текущего года.
В сложной ситуации, по словам вице-губернатора, находится ЖК «Династия», который начали строить в 2014 году. Квартиры в нем приобрели 169 человек. На достройку дома требуется 28 млн рублей. Старый застройщик не признан банкротом, поэтому привлечь нового пока невозможно. Еще одна сложность в том, что ряд квартир были переданы подрядчикам, которые свою работу так и не выполнили. Все свободные квадратные метры в комплексе уже распроданы. «Мы практически достигли договоренности с новой компанией, находимся на стадии подписания соглашения. После признания старого застройщика несостоятельным и предоставления инвестору компенсационных земельных участков работы на объекте будут возобновлены», - пояснила Валентина Гречина.
В прошлом году был определен новый застройщик для ЖК «Маяк на Двинской». Высоту дома в целях повышения рентабельности объекта увеличили с трех до девяти этажей. В настоящее время семь этажей уже построены. Ведение дома в эксплуатацию запланировано на второй квартал 2020 года.
«Два очень красивых 21-этажных дома в очень хорошем месте Красноармейского района», - так описала ЖК «Адмиралтейский» Валентина Гречина. Свободные квартиры здесь выкуплены, деньги пошли в достройку. «Больше, к сожалению, при той позиции, которую занял застройщик, мы сделать не можем. Мы предлагаем дольщикам признать компанию банкротом и привлекать новую организацию», - отметила замглавы региона.
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