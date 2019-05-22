В Волгограде экс-сотрудника военкомата отправили на год в колонию за взятку

Расследования 15.05.2019 11:55
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15.05.2019 11:55
К одному году колонии общего режима и штрафу в размере 850 тысяч рублей приговорен бывший начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Олег Брегей. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня апелляционная инстанция оставила в силе такой приговор районного суда.
По данным следствия, Брегей через своего знакомого Александра Емельянова получил взятку за помощь в освобождении призывника от воинской службы. У бывшего ТЦ "Диамант" призывник передал Емельянову 120 тысяч рублей. Из них 85 тысяч Емельянов отдал Брегею. Мужчины на суде полностью признали свою вину. Дело рассматривалось в особом порядке. Емельянов, которого признали виновным в мошенничестве, приговорен к ограничению свободы сроком 1 год.
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