Экономика 14.05.2019 14:43
598 0
14.05.2019 14:43
Волгоградский региональный филиал Россельхозбанка активно наращивает объемы кредитования сельхозтоваропроизводителей. Сначала этого года на кредитование сезонно-полевых работ представительством Банка направлено 979 млн.рублей, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Кредитные средства сельхозтоваропроизводители используют на закупку семян, средств защиты растений, приобретение минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов.
«Благоприятные условия кредитования позволят нам приобрести средства защиты растений в необходимом объеме, — комментирует ИП ГКФХ Павел Селиванов. — Наше сельхозпредприятие работает при поддержке банка около 15 лет, что позволяет нам развиваться и наращивать обороты. В 2018 году на полях хозяйства было собрано 750 тонн подсолнечника и около 700 тонн пшеницы. Надеемся, что в этом году удастся повысить цифры урожайности».
Волгоградский филиал Росельхозбанка продолжает работу по повышению доступности кредитных средств предприятиям АПК.
«Действующие кредитные предложения на проведение сезонно-полевых работ позволяют аграриям региона направлять средства практически на любые срочные цели: покупку семян, горюче-смазочных материалов, запасных частей для ремонта техники и оборудования», — отметил директор филиала Андрей Гавриленко.
Реклама
Популярное по теме
25.04.2019 10:57
14732 20
20.05.2019 11:58
7281 42
29.04.2019 10:13
2633 35
Более 1000 застройщиков приняли участие в конференции Сбербанка по девелопменту жилой недвижимости21.05.2019 15:58
Банк «Возрождение» запустил новый счет для владельцев премиальных карт21.05.2019 15:22
ПАО «Волгоградэнергосбыт» предлагает клиентам оплатить вместе с электроэнергией и другую коммуналку21.05.2019 14:26
Лучший молодой менеджер Волгоградской области работает в АО «КАУСТИК»21.05.2019 09:59
Сбербанк подсчитал: около половины платежей россиян в I квартале 2019 года совершены безналично20.05.2019 15:49
Бюджет Волгоградской области перевалит за 100 млрд рублей20.05.2019 11:58
Клиенты банка «Возрождение» пойдут на футбол с 30% скидкой20.05.2019 11:57
Гремячинский ГОК обеспечивает молодежи рабочие места20.05.2019 09:39
Сбербанк провел лекцию для студентов Волгоградского государственного технического университета20.05.2019 09:10
Сады Придонья запустили рекламную кампанию в поддержку детского Nemoloko17.05.2019 12:26
Господдержка на покупку автомобиля может закончиться в мае17.05.2019 08:28
Сбербанк продолжает набор в бесплатную школу программирования16.05.2019 15:34
Волгоградский "Красный Октябрь" наращивает объемы производства16.05.2019 15:25
Фонд капремонта установил нестандартный лифт для инвалида-колясочника16.05.2019 15:18
ВТЗ проводит конкурс на лучший дизайн-проект здания16.05.2019 13:02
Реклама