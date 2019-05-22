



Волгоградский региональный филиал Россельхозбанка активно наращивает объемы кредитования сельхозтоваропроизводителей. Сначала этого года на кредитование сезонно-полевых работ представительством Банка направлено 979 млн.рублей, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Кредитные средства сельхозтоваропроизводители используют на закупку семян, средств защиты растений, приобретение минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов.

«Благоприятные условия кредитования позволят нам приобрести средства защиты растений в необходимом объеме, — комментирует ИП ГКФХ Павел Селиванов. — Наше сельхозпредприятие работает при поддержке банка около 15 лет, что позволяет нам развиваться и наращивать обороты. В 2018 году на полях хозяйства было собрано 750 тонн подсолнечника и около 700 тонн пшеницы. Надеемся, что в этом году удастся повысить цифры урожайности».

Волгоградский филиал Росельхозбанка продолжает работу по повышению доступности кредитных средств предприятиям АПК.

«Действующие кредитные предложения на проведение сезонно-полевых работ позволяют аграриям региона направлять средства практически на любые срочные цели: покупку семян, горюче-смазочных материалов, запасных частей для ремонта техники и оборудования», — отметил директор филиала Андрей Гавриленко.