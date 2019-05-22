В Волгограде у перинатального центра №2 построят детскую больницу





О строительстве в Волгограде многопрофильной областной детской больницы на 880 коек заявил сегодня на совещании в перинатальном центре №2 губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, появится новое лечебное учреждение в шаговой доступности от перинатального и кардиологического центров, и позволит обеспечить доступность комплексной медицинской помощи детям и их мамам по самым высоким стандартам.

Также на совещании было заявлено о планах по созданию родительного дома в структуре городской клинической больницы СМП №25, который позволит обеспечить доступность специализированной медицинской помощи женщинам и новорожденным в условиях одного многопрофильного стационара. Глава региона назвал вопросы поддержки материнства и детства в Волгоградской области первостепенными. Помимо строительства новых профильных учреждений будет проводится модернизация существующих. Так, планируется расширить мощности и уровень оснащения Детской поликлиники №31 в Советском районе Волгограда, который, как было отмечено на совещании, сегодня активно застраивается.

"Средства в бюджетах всех уровней запланированы. И сейчас вопрос стоит не в финансировании объектов, а в выполнении задач в соответствии со временем и качеством, которые мы определили", — отметил Андрей Бочаров.

По его словам, с 2014 года по настоящее время система оказания медпомощи женщинам и детям значительно улучшилась. Если раньше ощущалась нехватка оборудования в медицинских организациях, была потребность в ремонте помещений, были вопросы к системе маршрутизации беременных и детей, то сегодня многие проблемы решены. Это позволило, по словам губернатора, снизить показатель младенческой смертности в регионе на 38%. За последние 5 лет отмечено также снижение показателя детской смертности.

Сегодня губернатор в рамках дальнейшей работы по развитию службы медицинской помощи материнству и детству, ее доступности заявил о необходимости создания специализированных межрайонных центров.

Так, для повышения качества ранней диагностики врожденных пороков развития плода беременных женщин планируется организовать 10 межрайонных центров и оснастить их УЗИ экспертного класса. С целью активизации диспансерного наблюдения за состоянием здоровья детей, в том числе в сельских территориях, планируется создать три межрайонных детских "Центра профилактической медицины" с выездными мобильными комплексами (на базе областной детской клинической больницы, Волжской городской детской больницы и Детской больницы №1). Для обеспечения единых стандартов медицинской помощи в городах и в сельской местности необходимо создание четырех межрайонных консультационных центров (два в Волгограде, по одному – в Михайловке и Камышине) по вопросам стационарной помощи детям - с закреплением за такими центрами сельских районов.

Отмечается, что межрайонные центры будут оказывать консультативную и организационно-методическую помощь ЦРБ, в том числе с применением телемедицины и выездных форм. Координатором деятельности межрайонных центров станет Волгоградская областная детская клиническая больница, как головное учреждение.



