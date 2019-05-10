Экология

В Волго-Ахтубинской пойме внедряют опыт цивилизованного отдыха за деньги

Экология 10.05.2019 16:31
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10.05.2019 16:31


Зона регулируемой рекреации обустроена на ерике Верблюд в Волго-Ахтубинской пойме, сообщает ИА «Высота 102». По информации облкомприроды, сотрудники природного парка постарались создать условия для цивилизованного отдыха всей семьей. В тени деревьев расположены площадки со столами и скамейками, обозначена мангальная зона. Вдоль всего участка тянется песчаный пляж. На всей площади зоны отдыха поддерживается чистота и порядок. Въезд на территорию рекреации платный. Для автомобилей предусмотрена отдельная стоянка. Приезжающие смогут воспользоваться несколькими опциями для отдыха. Гостей познакомят с правилами пребывания и даже предложат приобрести сувениры на природоохранную тематику.
Фото oblkompriroda.volgograd.ru

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